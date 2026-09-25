CANAL RCN
Internacional

EE. UU. pide mantener detenido a alias Araña tras su extradición desde Colombia por cargos de narcoterrorismo

La petición fue radicada ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde la Fiscalía argumentó que el colombiano representa un riesgo de fuga.

Extraditan a alias Araña.
Extraditan a alias Araña.

Noticias RCN

AFP

septiembre 25 de 2026
03:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobierno de Estados Unidos solicitó este viernes 25 de septiembre ante una corte federal de California que Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra por cargos relacionados con narcotráfico internacional y narcoterrorismo.

Todo listo para la extradición a EE. UU. de alias Araña, exgestor de paz de Gustavo Petro
RELACIONADO

Todo listo para la extradición a EE. UU. de alias Araña, exgestor de paz de Gustavo Petro

La petición fue radicada ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde la Fiscalía argumentó que el colombiano representa un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad.

Según el documento judicial, Geovany Andrés Rojas enfrenta dos acusaciones: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo, delitos que contemplan penas mínimas obligatorias de 10 y 20 años de prisión, respectivamente, en caso de una eventual condena.

Extraditan a alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, a Estados Unidos
RELACIONADO

Extraditan a alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, a Estados Unidos

Su primera comparecencia ante la justicia estadounidense fue programada para el próximo 28 de septiembre a las 2:00 de la tarde en San Diego.

Fiscalía lo señala como líder de los Comandos de la Frontera

De acuerdo con la acusación, alias Araña habría liderado los Comandos de la Frontera entre 2017 y su captura en Colombia en 2025. La organización, sostiene la Fiscalía, consolidó el control de corredores estratégicos para el tráfico de cocaína desde el departamento de Putumayo hacia Ecuador, desde donde la droga era enviada a México y posteriormente a Estados Unidos.

El macabro prontuario criminal de alias Araña, exgestor de paz del gobierno Petro
RELACIONADO

El macabro prontuario criminal de alias Araña, exgestor de paz del gobierno Petro

Las autoridades estadounidenses afirman que bajo su mando el grupo llegó a tener cerca de 1.000 integrantes y utilizó la violencia armada para mantener el control territorial.

Además, el documento asegura que la estructura se identificaba como parte de la Segunda Marquetalia, organización catalogada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como grupo terrorista extranjero desde 2021.

Fotos y videos fueron incluidos como evidencia

Uno de los elementos destacados en la solicitud de detención es la inclusión de material visual presentado por la Fiscalía para sustentar la supuesta posición de liderazgo de Rojas dentro de la organización armada.

Estados Unidos pidió extradición de alias Araña por narcotráfico
RELACIONADO

Estados Unidos pidió extradición de alias Araña por narcotráfico

El expediente incorpora fotografías y capturas de video en las que aparece participando en actos públicos de los Comandos de la Frontera y presentándose como uno de sus comandantes.

Los fiscales sostienen que estas imágenes permiten al juez evaluar de manera directa la presunta relación de alias Araña con la estructura armada y su alineación con la Segunda Marquetalia, sin depender únicamente de las afirmaciones contenidas en el escrito.

Además, señalan que la magnitud de los cargos, los recursos económicos que habría obtenido mediante el narcotráfico y su supuesto liderazgo en una organización armada justifican que permanezca bajo custodia mientras se desarrolla el juicio.

Firman solicitud de extradición a EE. UU. de alias Araña, cabecilla de las disidencias de las Farc
RELACIONADO

Firman solicitud de extradición a EE. UU. de alias Araña, cabecilla de las disidencias de las Farc

La petición concluye solicitando formalmente que la corte mantenga detenido a Geovany Andrés Rojas durante todo el proceso judicial, al considerar que no existen medidas alternativas que garanticen su comparecencia ante la justicia ni la seguridad de la comunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Europa

Cerca de 80.000 jóvenes se reunirán con el papa León XIV en Francia: entradas se agotaron en 20 minutos

Canadá

Cuatro belugas y un delfín de parque acuático que cerró en Canadá murieron tras su traslado a España y EE. UU.

Tailandia

Confirman la condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho por asesinar a Edwin Arrieta

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Emblemático mirador en el Eje Cafetero será demolido como consecuencia del terremoto

El alcalde del municipio lo confirmó después de los análisis realizados a las estructuras del monumento.

Bill Gates

Bill Gates lanzó advertencia sobre la IA: podría causar mil millones de muertes

Bill Gates alertó por el peligro de la IA en manos equivocadas: lanzó advertencia.

Dólar

Dólar sigue por encima de $3.300 en Colombia: así cerró este 25 de septiembre

Invima

Gobierno de De la Espriella realiza ajustes en el Invima: estos son los cambios

NBA

Falleció una de las primeras leyendas que tuvo la NBA: luto en el baloncesto