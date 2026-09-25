EE. UU. pide mantener detenido a alias Araña tras su extradición desde Colombia por cargos de narcoterrorismo

El gobierno de Estados Unidos solicitó este viernes 25 de septiembre ante una corte federal de California que Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra por cargos relacionados con narcotráfico internacional y narcoterrorismo.

La petición fue radicada ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde la Fiscalía argumentó que el colombiano representa un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad.

Según el documento judicial, Geovany Andrés Rojas enfrenta dos acusaciones: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo, delitos que contemplan penas mínimas obligatorias de 10 y 20 años de prisión, respectivamente, en caso de una eventual condena.

Su primera comparecencia ante la justicia estadounidense fue programada para el próximo 28 de septiembre a las 2:00 de la tarde en San Diego.

Fiscalía lo señala como líder de los Comandos de la Frontera

De acuerdo con la acusación, alias Araña habría liderado los Comandos de la Frontera entre 2017 y su captura en Colombia en 2025. La organización, sostiene la Fiscalía, consolidó el control de corredores estratégicos para el tráfico de cocaína desde el departamento de Putumayo hacia Ecuador, desde donde la droga era enviada a México y posteriormente a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses afirman que bajo su mando el grupo llegó a tener cerca de 1.000 integrantes y utilizó la violencia armada para mantener el control territorial.

Además, el documento asegura que la estructura se identificaba como parte de la Segunda Marquetalia, organización catalogada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como grupo terrorista extranjero desde 2021.

Fotos y videos fueron incluidos como evidencia

Uno de los elementos destacados en la solicitud de detención es la inclusión de material visual presentado por la Fiscalía para sustentar la supuesta posición de liderazgo de Rojas dentro de la organización armada.

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El expediente incorpora fotografías y capturas de video en las que aparece participando en actos públicos de los Comandos de la Frontera y presentándose como uno de sus comandantes.

Los fiscales sostienen que estas imágenes permiten al juez evaluar de manera directa la presunta relación de alias Araña con la estructura armada y su alineación con la Segunda Marquetalia, sin depender únicamente de las afirmaciones contenidas en el escrito.

Además, señalan que la magnitud de los cargos, los recursos económicos que habría obtenido mediante el narcotráfico y su supuesto liderazgo en una organización armada justifican que permanezca bajo custodia mientras se desarrolla el juicio.

La petición concluye solicitando formalmente que la corte mantenga detenido a Geovany Andrés Rojas durante todo el proceso judicial, al considerar que no existen medidas alternativas que garanticen su comparecencia ante la justicia ni la seguridad de la comunidad.