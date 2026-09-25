“A mi me encanta llorar”: Juan Pablo Raba sobre burlas recibidas por su podcast

Después de la polémica que se ha generado en los últimos días debido a una serie de comentarios que el cantante Manuel Medrano lanzó sobre el podcast del actor Juan Pablo Raba ‘Los hombres sí lloran’, el mismo creador del programa volvió a ser noticia por una entrevista realizada con un medio de comunicación.

Durante la entrevista, en la que también se habló sobre su nuevo proyecto profesional, Raba se refirió a la repercusión que su programa ha tenido y, aunque no fue consultado directamente por los comentarios del cantante, sí dejó claro que todo lo que se habla en redes hace parte de la conversación que se debe generar sobre el tema principal del programa.

¿Qué dijo Juan Pablo Raba sobre las burlas recibidas por su podcast?

“A mí me encanta llorar, todos somos vulnerables”, expresó Raba mientras explicaba cómo se ha convertido en un ‘meme’ a raíz de sus reacciones por las historias de sus invitados y afirma que, gracias a esas burlas recibidas del público, es que se ha normalizado la conversación sobre la salud mental de los hombres. “Me hacen un favor gigante”, concluyó.

Al ser consultado sobre el porqué de la elección de un tema que a veces es considerado ‘tabú’, explicó que, por ejemplo, las estadísticas sobre suicidios, que en un 80% son masculinos, son un factor suficiente para poner sobre la mesa el tema de la salud mental en los hombres. “¿Cómo así que un hombre no puede llorar?, ¿por qué?”, continuó Raba en la entrevista.

Polémica por entrevista con Pipe Bueno

Además de la controversia por los comentarios de Manuel Medrano, en semanas anteriores también se inició una polémica por la entrevista realizada al cantante Pipe Bueno y la forma en que contó sus problemas, donde se incluía de manera directa a su pareja Luisa Fernanda W, y Raba comentó que una vez se dio cuenta de la cantidad de comentarios atacando a la pareja, llamó al cantante y le preguntó si se encontraba bien, a lo que le respondió que él ya sabía que algo así podría pasar y que incluso esa cantidad de comentarios puede ayudar a otras personas a abrirse de la misma manera.