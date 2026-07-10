Ella es Isabel Haugseng Johansen, la mujer que conquistó a Haaland

El nombre de Isabel Haugseng Johansen volvió a ser tendencia durante el Mundial 2026 por su relación con Erling Haaland.

Aunque en redes sociales surgieron rumores sobre un supuesto origen colombiano, la pareja del delantero noruego nació en Bryne, Noruega, y mantiene una historia de amor lejos de los reflectores.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la pareja de Erling Haaland?

Los goles de Erling Haaland en el Mundial 2026 no solo han convertido al delantero noruego en uno de los grandes protagonistas del torneo. Su vida personal también ha despertado el interés de miles de aficionados, especialmente después de que en redes sociales circularan versiones que aseguraban que su novia era colombiana.

Sin embargo, distintos reportes de la prensa internacional desmienten esa información. Isabel Haugseng Johansen nació en Bryne, Noruega, la misma ciudad donde creció Haaland y donde ambos comenzaron a construir una historia que inició mucho antes de que el atacante alcanzara la élite del fútbol mundial.

Los dos se conocieron cuando eran adolescentes en el entorno del Bryne Fotballklubb, club en el que dieron sus primeros pasos deportivos. Mientras Haaland empezaba a destacarse como una de las grandes promesas del fútbol europeo, Isabel también formaba parte de las categorías juveniles de la institución.

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Con el paso del tiempo, una amistad de infancia terminó convirtiéndose en una relación sentimental que hoy supera varios años.

¿Qué hacía Isabel Haugseng Johansen?

Antes de convertirse en la compañera del goleador noruego, Isabel también practicó fútbol de manera competitiva. Esa experiencia le permitió comprender las exigencias de la vida deportiva y acompañar el crecimiento profesional de Haaland desde una etapa muy temprana.

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun, personas cercanas al entorno del delantero consideran que la estabilidad de la relación se explica por el largo tiempo que llevan conociéndose y por compartir las mismas raíces.

A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, Isabel ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática. Sus apariciones públicas son escasas y generalmente se limitan a partidos importantes o celebraciones familiares.

¿Qué se sabe de la relación entre Haaland e Isabel?

Durante el Mundial 2026, Isabel fue vista en varias ocasiones alentando a la selección de Noruega desde las tribunas, aunque manteniendo el perfil discreto que la ha caracterizado desde el inicio de su relación con el delantero.

La pareja también ha decidido proteger su vida familiar. Según medios internacionales, en 2024 anunciaron que esperaban a su primer hijo y posteriormente confirmaron su nacimiento sin divulgar mayores detalles ni exponer al bebé públicamente.

En una entrevista con el exfutbolista Gary Lineker para el programa The Rest Is Football, Haaland reveló una curiosa anécdota sobre su convivencia.

Entre risas, contó que Isabel llegó a decirle: "Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo", una frase que refleja cómo ambos buscan equilibrar la intensidad de la carrera del delantero con momentos cotidianos como cocinar o jugar videojuegos.

Mientras Haaland sigue brillando en el Mundial, Isabel Haugseng Johansen continúa siendo uno de sus principales apoyos, manteniendo una historia de amor construida lejos del ruido mediático y de los rumores que suelen rodear a las grandes figuras del fútbol.