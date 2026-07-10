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Luto tras la muerte de un ícono de la música tropical: su familia confirmó la noticia

El cantante falleció en España tras varios años de complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular. Su última presentación fue en Medellín.

Falleció Perucho Navarro (1)
FOTO: Diseñado por Magnific | @peruchonavarro_nonono

Noticias RCN

julio 10 de 2026
07:40 a. m.
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La música tropical latinoamericana está de luto tras conocerse que murió Perucho Navarro, una de las voces más representativas de Los Melódicos y una figura emblemática del género.

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El artista venezolano falleció la noche del 8 de julio en Galicia, España, donde residía desde hacía varios años. Tenía una trayectoria artística de más de cinco décadas y era reconocido por su carisma sobre los escenarios.

¿De qué murió Perucho Navarro?

Perucho Navarro murió luego de afrontar durante varios años complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia de su fallecimiento también fue confirmada por su hijo, Alex Navarro, a través de redes sociales.

Pedro Marcelino Rodríguez Navarro, su nombre completo, nació en Venezuela el 26 de abril de 1943. A lo largo de su carrera fue conocido como el 'showman' de Venezuela, un reconocimiento ganado por su presencia escénica, su versatilidad y el característico grito de "¡No, no, no, no!", que se convirtió en una de sus marcas artísticas durante sus presentaciones.

Su recorrido musical comenzó con Anguera y sus Muchachos y posteriormente integró la Orquesta de Carlos Torres. En la década de los sesenta se trasladó a México, donde trabajó con diferentes agrupaciones y desarrolló proyectos en teatro y televisión antes de regresar a Venezuela.

Más adelante hizo parte de orquestas como La Playa, La Tremenda y especialmente, Los Melódicos, agrupación con la que permaneció durante 15 años y consolidó una de las etapas más recordadas de su carrera.

¿Cuándo fue la última presentación de Perucho Navarro?

La despedida de Perucho Navarro de los escenarios ocurrió durante la Feria de las Flores de Medellín de 2023, considerada su última presentación pública. Meses antes había celebrado 60 años de trayectoria artística con un concierto en San Cristóbal, Venezuela. Tras su espectáculo en Medellín, el intérprete agradeció al público por el cariño recibido mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

Durante su carrera inmortalizó canciones como El Año Viejo, El gavilán pollero, ¡Ay! Qué susto y El camello, interpretaciones que lo convirtieron en una de las voces más reconocidas de la música tropical venezolana. Su legado permanece ligado a Los Melódicos y a una trayectoria de más de 50 años que marcó a varias generaciones de seguidores de la música bailable en América Latina.

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