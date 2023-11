Universidad de Harvard tendrá un curso sobre Taylor Swift: ¿De qué se trata?

Harvard, una de las instituciones educativas más importantes del mundo, lanzará un programa sobre la cantante Taylor Swift para el 2024. Así lo confirmó, el área de inglés de esta reconocida universidad. En este curso, los estudiantes podrán adentrarse en las letras, el concepto y la influencia de la artista estadounidense.

La persona encargada en impartir el conocimiento será la maestra de inglés de Harvard, Stephanie L. Burt, quien se autodenomina como una "switfie" o fan de Taylor Swift.

De esta manera, Burt será la encargada de enseñar el curso titulado "Taylor Swift y su mundo".

¿En qué consistirá el curso Taylor Swift de Harvard?

En este programa, los alumnos podrán obtener créditos universitarios a través del análisis profundo del extenso catálogo musical de Swift y la lectura de otros autores referentes para comprender su arte.

Este curso buscará ubicar a Taylor Swift en un contexto más amplio del arte y la literatura estadounidense, explorando la obra de destacados escritores como William Wordsworth, James Weldon Johnson y Willa Cather. Además, se abordarán temas de actualidad como la división urbano-rural en Estados Unidos y la noción de americanidad blanca, ya que Swift establece relaciones cambiantes y complejas con estas ideas.

Estos serán los temas que se estudiarán en el curso Taylor Swift

La profesora Burt también analizará las relaciones de Swift con la clase social, la religión y la identidad, las cuales han generado diversas conversaciones políticas. La cantante ha sido reconocida por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres, lo cual ha sido plasmado en canciones como "The Man" y "You need to calm down".

Taylor Swift, de 33 años, es una de las celebridades más reconocidas a nivel mundial. Con más de 277 millones de seguidores en Instagram, la cantante ha logrado una exitosa carrera que abarca más de una década. Además, es la artista femenina más reproducida en Spotify, ha ganado 12 premios Grammy y su reciente gira "Eras" se perfila como una de las más grandes en la historia de la música.

Con este innovador curso, Harvard brinda la oportunidad a sus estudiantes de explorar el arte y la influencia de Taylor Swift desde una perspectiva académica. La música de Swift ha trascendido fronteras y ha sido un vehículo para abordar temas sociales y políticos, demostrando el poder y la relevancia de la música en la sociedad contemporánea.