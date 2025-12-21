¿Quién es Renzo Meneses, el nuevo participante de La Casa de los Famosos Colombia?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue calentando motores y sorprendiendo a la audiencia.

En las últimas horas, el programa confirmó a Renzo Meneses como uno de sus nuevos participantes, un nombre que empieza a generar expectativa por su perfil competitivo, su disciplina deportiva y su fuerte carácter, cualidades que suelen marcar la diferencia dentro del reality.

El anuncio fue realizado de manera oficial a través de las redes sociales del Canal RCN, donde se publicó una imagen del deportista junto a un mensaje de bienvenida. Desde ese momento, Renzo quedó en la mira de los seguidores del formato, que ya anticipan estrategias, alianzas y posibles choques dentro de la casa.

¿Quién es Renzo Meneses, nuevo habitante de La Casa de los Famosos?

Renzo Meneses es modelo, actor y empresario bogotano, con una trayectoria diversa antes de llegar a la televisión.

En su presentación, dejó claro que entra al reality con un objetivo firme: “ganarla y dejar huella”. Además, aseguró que “no se dejará de nadie”, una frase que lo perfila como uno de los participantes más fuertes y directos de la temporada.

En redes sociales, Meneses cuenta con más de 260 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir su estilo de vida activo, entrenamientos y rutinas enfocadas en el bienestar físico y mental.

Esa constancia, según él, será clave para mantenerse competitivo durante el encierro.

Su perfil deportivo y lo que puede aportar al reality

Más allá de la televisión, Renzo se ha destacado en el ámbito deportivo. Es monitor nacional certificado por la Federación Española de Pádel (FEP) y entrena tanto a jugadores convencionales como a personas con discapacidad, resaltando su enfoque inclusivo y social.

Antes de consolidar su carrera pública, también se formó como ejecutivo de cuentas, experiencia que le aportó disciplina y habilidades estratégicas.

Gracias a su rendimiento físico, carisma y constancia, colabora con marcas ligadas al deporte y al estilo de vida saludable.

Ahora, esas cualidades serán puestas a prueba en La Casa de los Famosos Colombia, donde compartirá espacio con participantes como Manuela Gómez, Alejandro Estrada, Johana Fadul, Marilyn Patiño, Campanita y Juanse Laverde, además de otros elegidos por votación del público.