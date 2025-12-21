La RAE y la Fundéu eligieron la palabra del año 2025 ¿Cuál es?

La Real Academia y la Fundación del Español Urgente (Fundéu) presentaron a ‘arancel’ como la palabra del año, un sustantivo utilizado para referirse al “impuesto que se aplica a un bien o producto importados en un país”.

En el 2025 cobró especial relevancia por la guerra de aranceles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició en su segundo mandato, para estar en “igualdad de condiciones” y “recuperar el sueño americano”.

En un inicio, anunció un arancel global mínimo del 10% para todos los productos que llegaran a venderse en los Estados Unidos y aranceles recíprocos, pero fue aumentándolos hasta alcanzar aranceles de hasta el 100%, en casos como el de China.

Otras palabras, como ‘apagón’, ‘macroincendio’, ‘preparacionista’, ‘boicot’, ‘dron’, ‘generación Z’, ‘macrorredada’, ‘rearme’, ‘papa’, ‘tierras raras’ y ‘trumpismo’ habrían sido finalistas, pero ‘arancel’ fue la elegida por ser protagonista en el plano internacional, durante meses.

Y recordaron que “los nombres de los tipos de aranceles se escriben con minúsculas iniciales, ya que son denominaciones comunes y meramente descriptivas”.

La RAE también compartió una lista con las nuevas palabras que se incluyeron en el diccionario:

El año de su vigésimo aniversario la Real Academia Española también presentó una lista con más de 330 palabras, cuyo uso será aceptado de ahora en adelante, bajo su normativa.

Entre ellas, se incluyen los términos milenial, teletrabajo y loguearse, chamaco, morro, cubetera y che, algunos de origen angloparlante y otros de origen latinoamericano.

Sin importar el hemisferio, algunas palabras se utilizan de manera frecuente dependiendo de la agenda. ‘Arancel’, por ejemplo, fue una de las palabras finalistas para palabra del año del diccionario de habla inglesa Merriam-Webster, en su variante tariff.

Sin embargo, la palabra 2025 en inglés fue ‘Slop’, un término que solía emplearse para describir la textura del lodo o los desechos que comen los cerdos, pero, con la llegada de las nuevas tecnologías, empezó a utilizarse para el “contenido digital de baja calidad que se produce generalmente en grandes cantidades por medio de inteligencia artificial”.