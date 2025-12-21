CANAL RCN
Tendencias

La RAE y la Fundéu eligieron la palabra del año 2025 ¿Cuál es?

La Real Academia Española también compartió una lista con más de 330 palabras cuyo uso empezó a ser aceptado.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik, la RAE y Fundéu
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik, la RAE y Fundéu

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Real Academia y la Fundación del Español Urgente (Fundéu) presentaron a ‘arancel’ como la palabra del año, un sustantivo utilizado para referirse al “impuesto que se aplica a un bien o producto importados en un país”.

En el 2025 cobró especial relevancia por la guerra de aranceles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició en su segundo mandato, para estar en “igualdad de condiciones” y “recuperar el sueño americano”.

Esta es la palabra del 2025, según el diccionario Merriam Webster: tiene que ver con la IA
RELACIONADO

Esta es la palabra del 2025, según el diccionario Merriam Webster: tiene que ver con la IA

En un inicio, anunció un arancel global mínimo del 10% para todos los productos que llegaran a venderse en los Estados Unidos y aranceles recíprocos, pero fue aumentándolos hasta alcanzar aranceles de hasta el 100%, en casos como el de China.

Otras palabras, como ‘apagón’, ‘macroincendio’, ‘preparacionista’, ‘boicot’, ‘dron’, ‘generación Z’, ‘macrorredada’, ‘rearme’, ‘papa’, ‘tierras raras’ y ‘trumpismo’ habrían sido finalistas, pero ‘arancel’ fue la elegida por ser protagonista en el plano internacional, durante meses.

Y recordaron que “los nombres de los tipos de aranceles se escriben con minúsculas iniciales, ya que son denominaciones comunes y meramente descriptivas”.

La RAE también compartió una lista con las nuevas palabras que se incluyeron en el diccionario:

El año de su vigésimo aniversario la Real Academia Española también presentó una lista con más de 330 palabras, cuyo uso será aceptado de ahora en adelante, bajo su normativa.

Entre ellas, se incluyen los términos milenial, teletrabajo y loguearse, chamaco, morro, cubetera y che, algunos de origen angloparlante y otros de origen latinoamericano.

¿Se cambia el nombre del idioma español a “ñamericano”? Polémica entre director de la RAE y reconocido escritor
RELACIONADO

¿Se cambia el nombre del idioma español a “ñamericano”? Polémica entre director de la RAE y reconocido escritor

Sin importar el hemisferio, algunas palabras se utilizan de manera frecuente dependiendo de la agenda. ‘Arancel’, por ejemplo, fue una de las palabras finalistas para palabra del año del diccionario de habla inglesa Merriam-Webster, en su variante tariff.

Sin embargo, la palabra 2025 en inglés fue ‘Slop’, un término que solía emplearse para describir la textura del lodo o los desechos que comen los cerdos, pero, con la llegada de las nuevas tecnologías, empezó a utilizarse para el “contenido digital de baja calidad que se produce generalmente en grandes cantidades por medio de inteligencia artificial”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Jessica Cediel sufrió lamentable pérdida de su papá y su mensaje fue conmovedor

Navidad

Los errores más comunes al comprar regalos en Navidad y cómo afectan el bolsillo

Artistas

Así fue el reencuentro de Blessd y Karina García, con el que explotaron las redes

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia hoy 21 de diciembre: superó los 4.5 grados y se sintió en varios departamentos

Un fuerte temblor sacudió Colombia este 21 de diciembre. El sismo superó los 4.5 grados, tuvo epicentro en Neiva y se sintió en varias regiones del país.

Luis Díaz

Luis Díaz volvió a la acción y marcó nuevo golazo de ‘palomita’ con celebración especial

Luis Díaz marcó este domingo un nuevo tanto con el Bayern Múnich en la victoria sobre Heidenheim.

Sudáfrica

Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

Bogotá

Bogotá, entre las 5 ciudades más pobladas de todo Sudamérica

Cuidado personal

Los mitos más comunes del ejercicio que sabotean los propósitos de año nuevo