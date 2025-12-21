Clan del Golfo secuestró a cuatro personas y confinó a otras 2.000 en incursión armada en Anorí, Antioquia

Presuntos integrantes del Clan del Golfo mantuvieron cautiva durante varias horas a la comunidad del corregimiento de Liberia, en Anorí, nordeste de Antioquia, en una incursión armada.

Esta ofensiva del grupo armado llevó al confinamiento de aproximadamente 2.000 familias.

Durante la operación criminal, cuatro personas fueron secuestradas, incluyendo un concejal municipal, aunque posteriormente fueron liberadas.

Miedo y horror en Anorí por incursión armada

El gobernador de Antioquia denunció la situación y solicitó intervención inmediata:

Hoy amanece la población de ese corregimiento aterrorizada por la presencia de criminales del clan del golfo. Por favor, señor ministro, recuperemos ese corregimiento para los ciudadanos. Quitémosle encima los bandidos de distintas calañas que nos han aterrorizado durante años.

Las autoridades militares desplegaron tropas hacia la zona, inmediatamente después de conocerse la incursión. Durante el avance hacia el corregimiento, las unidades enfrentaron obstáculos significativos, así lo indicó el coronel Andrés Maje, comandante de la décima cuarta brigada.

Durante el avance de las tropas, se logró ubicar y neutralizar varios campos minados y artefactos explosivos improvisados, elementos que inicialmente limitaron el avance de las unidades.

Autoridades tratan de controlar la situación en Liberia, Anorí

El comandante Maje indicó que “gracias a las capacidades operacionales y al trabajo especializado de nuestros hombres, las tropas ya se encuentran en el corregimiento", informaron fuentes militares”.

Los habitantes de Liberia reclaman que la presencia militar sea permanente en el territorio, ante el temor constante que genera la actividad de grupos armados ilegales en esta región antioqueña.

Las autoridades departamentales se encuentran en alerta ante un posible desplazamiento masivo de campesinos hacia el casco urbano de Anorí.