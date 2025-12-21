Lo confirmó: esposa de Luis Díaz anunció llegada de nuevo miembro a la familia

La victoria del Bayern Múnich ante Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga no solo dejó fútbol y goles, sino también una noticia que tocó el lado más humano de uno de los referentes de la selección Colombia. Este domingo 21 de diciembre, Luis Díaz volvió a romper las redes en el fútbol alemán y su celebración, cargada de simbolismo, terminó confirmando un anuncio muy especial para su vida personal y familiar.

El delantero guajiro fue protagonista en el triunfo 0-4 del conjunto bávaro, sellando el marcador en los minutos finales con una definición de cabeza que levantó al banco y a los hinchas. Sin embargo, más allá de la anotación, lo que captó la atención fue su festejo: Díaz tomó el balón, lo colocó bajo su camiseta y realizó gestos que inmediatamente despertaron rumores sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Un festejo que adelantó la noticia más esperada

La celebración de Luis Díaz no fue casual. Apenas terminó el partido, las imágenes comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y los seguidores del colombiano no tardaron en interpretar el mensaje. El gesto fue claro y emotivo, y muchos lo asociaron con una noticia que el propio futbolista decidió anticipar dentro del campo, en uno de los momentos más felices para cualquier jugador: marcar un gol con su equipo.

Díaz, que atraviesa un gran presente deportivo con el Bayern Múnich, combinó así su buen momento futbolístico con una alegría personal que rápidamente se convirtió en tendencia. El atacante ya es padre de dos niñas y, desde hace tiempo, ha mostrado en redes sociales el fuerte vínculo familiar que mantiene junto a su esposa Geraldine Ponce.

Geraldine Ponce confirmó la llegada de un nuevo hijo

Horas después del partido, fue la propia Geraldine Ponce quien despejó cualquier duda. A través de sus historias de Instagram, la esposa del delantero confirmó oficialmente que la familia crecerá nuevamente. Con un mensaje lleno de gratitud y emoción, anunció la llegada de un nuevo hijo, que se sumará a las dos pequeñas que ya forman parte del hogar Díaz Ponce.

“Gracias Dios por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió Geraldine, recibiendo de inmediato cientos de mensajes de felicitación de seguidores, amigos y figuras del fútbol.

La noticia cerró un domingo perfecto para Luis Díaz, quien no solo celebró una goleada importante con el Bayern y se mantiene en la lucha por la Bundesliga, sino que también compartió con el mundo uno de los momentos más significativos de su vida. Entre goles y emociones, el colombiano reafirma que su mejor versión se construye tanto dentro como fuera de la cancha.