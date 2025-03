¿Sí estaría embarazada Karol G? Este fue el comentario que hizo su hermana y acrecentó los rumores

Carolina Giraldo Navarro, conocida en la industria musical como Karol G, no ha estado muy activa en las redes sociales durante el 2025. De hecho, su último post en Instagram fue el 30 de diciembre de 2024.

Además, en su cumpleaños 34, que fue el pasado 14 de febrero, tampoco subió ninguna historia y, en consecuencia, sus fanáticos han comenzado a rumorar un posible embarazo.

De hecho, en ese último post de Instagram, una gran cantidad de internautas han escrito múltiples comentarios acerca del tema. "Estoy empezando a creer que Carolina está embarazada", "¿álbum o embarazo?", "yo creo que está embarazada", "aplicó la de regreso en nueve meses con muchas sorpresas" y "me hace ilusión si estás embarazada", han sido algunos de los mensajes escritos.

Asimismo, después de que Karol G hizo su última aparición pública en un evento de su fundación 'Con Cora', algunas personas dijeron que les parecía que su abdomen había tenido unos leves cambios y, por lo tanto, el rumor del embarazo continuó latente.

En medio de toda esa coyuntura, el periodista Santiago Vargas, de 'Mañana Express' del Canal RCN, reveló un comentario que realizó Jessica Giraldo, la hermana de Karol G, y podría estar relacionado con un presunto embarazo. ¿Cuál fue?

Este es el comentario que hizo la hermana de Karol G y acrecentó los rumores de un embarazo

"Una fuente muy cercana me contó que, en un evento musical muy importante que va a haber este año, en Medellín, la 'bichota' no va a ir. Su hermana pidió estrictamente que no fuera a ninguno durante este año", afirmó el periodista Santiago Vargas en el set de 'Mañana Express'.

"Al parecer y, ojo, solo al parecer, nuestra 'bichota' estaría embarazada", agregó el comunicador que, además, recordó que Karol G ya ha expresado que uno de sus grandes sueños es ser mamá.

¿Cómo han sido las reacciones de los seguidores de Karol G tras este nuevo rumor de su embarazo?

Luego de que se reveló el mensaje de la hermana de Karol G, los fanáticos siguieron ilusionados y reconocieron que día a día les está aumentando el presagio de que la artista colombiana está próxima a ser mamá.

"Sería algo demasiado hermoso", "ya quiero ser tía", "lo siento en mi conexión de fan" y "Karol, te amamos y estaremos felices", han sido algunos de los comentarios escritos en el post de 'Mañana Express' del Canal RCN.