CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón vivió tenso momento familiar al revelarse el género de su sobrina: “No dañe nada”

La polémica reacción quedó grabada durante un live que Yina se encontraba realizando en sus redes.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
12:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva polémica se ha desatado en torno a la vida y familia de Yina Calderón, quien en horas recientes transmitió en vivo la que fue la fiesta de celebración para revelar el género del bebé que una de sus hermanas se encuentra esperando.

Sin embargo, la celebración habría dejado una amarga eventualidad ya que uno de sus familiares protagonizó una polémica escena cuando la familia conoció el género del nuevo integrante.

Ariana Grande preocupa por su aspecto físico: ¿se alejará de la vida pública?
RELACIONADO

Ariana Grande preocupa por su aspecto físico: ¿se alejará de la vida pública?

¿Qué pasó durante la revelación de género?

Juliana Calderón ha desatado una lluvia de comentarios tras anunciar su estado de embarazo en los meses más recientes, pues hasta el momento se desconocía la identidad del padre de su primer bebé.

Ante las expectativas por parte de su familia, y algunas predicciones sobre el género de este, en horas recientes se llevó a cabo la revelación de género que dio a conocer que se encuentra esperando una niña.

La celebración fue por todo lo alto ya que toda la familia de la mujer se reunió en un espacio campestre para dar a conocer la impactante noticia. Por su parte, Yina Calderón decidió transmitir el especial momento para que sus seguidores conocieran de primera mano la información.

Sin embargo, en medio de la celebración, Claudia Calderón, otra de las hermanas de la famosa, protagonizó una polémica escena ya que la mujer decidió acercarse a las amplias luces led que sostuvieron parte de la decoración del evento para arrojarlas al suelo. Así mismo, lanzó algunos objetos al suelo mientras caminaba hacia la parte más alta del recinto para llorar y tirarse al suelo.

Ante esta reacción, Yina optó por seguir los pasos de su hermana para solicitarle que no dañara ningún objeto del lugar y pedir asistencia para que esta pudiera calmarse ante la euforia del momento.

Viral I Felipe Saruma fue captado besándose con participante de La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Viral I Felipe Saruma fue captado besándose con participante de La Casa de los Famosos

Yina Calderón critica la celebración de su hermana

Por otro lado, horas previas al gran evento, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia compartió imágenes de la decoración que se utilizó para la revelación de género de su hermana. No obstante, esta hizo serias críticas al señalar la cantidad de dinero que Juliana habría gastado en el evento.

“No entiendo para qué tanto gastadero. En mi época yo no tuve ni siquiera doctor porque me tuvo una partera. A mí no me llevaron ni siquiera al doctor y por esto tengo displasia”, añadió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Ariana Grande preocupa por su aspecto físico: ¿se alejará de la vida pública?

Viral

Viral I Felipe Saruma fue captado besándose con participante de La Casa de los Famosos

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 3 de agosto de 2026

Otras Noticias

Energías Renovables

Centros de datos en Colombia: retos de energía e inteligencia artificial

¿Está el país preparado para la revolución de la inteligencia artificial?

Luis Díaz

Así recibió Corea del Sur a Luis Díaz: ovaciones, autógrafos y banderas

Luis Díaz enloqueció a los hinchas en Corea del Sur con Bayern Múnich.

CNE

CNE otorga personería jurídica al movimiento de Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria

África

Jóvenes sudaneses denunciaron cruel entrenamiento para la guerra por presuntos mercenarios colombianos

Salud mental

Marian Rojas Estapé en Bogotá 2026: fechas, boletas y precios