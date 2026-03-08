Yina Calderón vivió tenso momento familiar al revelarse el género de su sobrina: “No dañe nada”

Una nueva polémica se ha desatado en torno a la vida y familia de Yina Calderón, quien en horas recientes transmitió en vivo la que fue la fiesta de celebración para revelar el género del bebé que una de sus hermanas se encuentra esperando.

Sin embargo, la celebración habría dejado una amarga eventualidad ya que uno de sus familiares protagonizó una polémica escena cuando la familia conoció el género del nuevo integrante.

¿Qué pasó durante la revelación de género?

Juliana Calderón ha desatado una lluvia de comentarios tras anunciar su estado de embarazo en los meses más recientes, pues hasta el momento se desconocía la identidad del padre de su primer bebé.

Ante las expectativas por parte de su familia, y algunas predicciones sobre el género de este, en horas recientes se llevó a cabo la revelación de género que dio a conocer que se encuentra esperando una niña.

La celebración fue por todo lo alto ya que toda la familia de la mujer se reunió en un espacio campestre para dar a conocer la impactante noticia. Por su parte, Yina Calderón decidió transmitir el especial momento para que sus seguidores conocieran de primera mano la información.

Sin embargo, en medio de la celebración, Claudia Calderón, otra de las hermanas de la famosa, protagonizó una polémica escena ya que la mujer decidió acercarse a las amplias luces led que sostuvieron parte de la decoración del evento para arrojarlas al suelo. Así mismo, lanzó algunos objetos al suelo mientras caminaba hacia la parte más alta del recinto para llorar y tirarse al suelo.

Ante esta reacción, Yina optó por seguir los pasos de su hermana para solicitarle que no dañara ningún objeto del lugar y pedir asistencia para que esta pudiera calmarse ante la euforia del momento.

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Yina Calderón critica la celebración de su hermana

Por otro lado, horas previas al gran evento, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia compartió imágenes de la decoración que se utilizó para la revelación de género de su hermana. No obstante, esta hizo serias críticas al señalar la cantidad de dinero que Juliana habría gastado en el evento.

“No entiendo para qué tanto gastadero. En mi época yo no tuve ni siquiera doctor porque me tuvo una partera. A mí no me llevaron ni siquiera al doctor y por esto tengo displasia”, añadió.