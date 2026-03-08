Viral I Felipe Saruma fue captado besándose con participante de La Casa de los Famosos

Hay gran conmoción en el mundo del entretenimiento nacional ya que en esta oportunidad se habría dado a conocer una nueva relación que, lejos de especularse, ya ha generado amplias reacciones en redes sociales.

Para esta ocasión fue el creador de contenido Felipe Saruma, quien se dejó ver en compañía de una participante de La Casa de los Famosos Colombia que protagonizó algunas de las polémicas más virales durante la tercera temporada del reality.

¿Con quién fue visto Felipe Samura?

Las imágenes fueron captadas en el marco de las más recientes fiestas de Cúcuta en donde el creador de contenido decidió salir en compañía de la modelo Sofía Jaramillo, quien fue una de las participantes más cercanas a varios de los finalistas del reality del Canal RCN.

Durante uno de los conciertos, que se realizaron en días recientes, se le observa a la pareja disfrutar de la música e intercambiar algunos apasionados besos que fueron captados por varios de los asistentes.

Pese a que la mujer manifestó encontrarse soltera, los comentarios no se hicieron esperar ya que este vínculo del también productor sería el primero oficial después de su ruptura con Andrea Valdiri.

Cabe recordar que el hombre fue relacionado, en meses recientes, a Lina Tejeiro con quien se especuló una presunta relación entre ambos. Sin embargo, ninguna de las dos celebridades desmintió o afirmó que su vínculo se tratara de una cuestión sentimental.

Hasta el momento, ni Jaramillo ni Saruma se han pronunciado ante las imágenes que ya se encuentran circulando en redes sociales. Por esto, se espera que, al dejarse ver en público, la pareja haga oficial su romance próximamente.

Parejas famosas de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia se convirtió en un espacio idóneo para que varias de las celebridades participantes tuvieran la oportunidad de conocer personas, relacionarse y crear vínculos inquebrantables. Pese a que varias parejas se conformaron, no todas lograron perdurar con el tiempo.

No obstante, ante la adversidad de la situación, fanáticos exaltaron la que ha sido considerada como la única pareja estable después del reality ya que Norma Nivia y Mateo Varela actualmente se encuentran comprometidos.

Alejandro Estrada tuvo un protagonismo innegable, tanto en la primera como en la tercera temporada del programa. Ante las dudas por una presunta relación con alguna de sus excompañeras, el hombre manifestó encontrarse soltero y disfrutando de su carrera y empresa.

Aunque varios famosos siguen manteniendo su amistad, hasta el momento se desconoce si otra de las relaciones del reality sigan en pie.