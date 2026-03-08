Horóscopo de hoy: lunes 3 de agosto de 2026
Este lunes 3 de agosto, será una jornada favorable para ordenar las finanzas, corregir errores, retomar conversaciones importantes y establecer prioridades realistas.
Noticias RCN
07:47 a. m.
En el amor, la sinceridad permitirá resolver malentendidos y fortalecer vínculos. También será clave cuidar el descanso, evitar los gastos impulsivos y no asumir responsabilidades ajenas. La intuición y la creatividad estarán presentes, pero deberán ir acompañadas de acciones concretas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Comenzarás la semana con mucha iniciativa, pero podrías querer resolver todos los asuntos al mismo tiempo. En el trabajo, prioriza las tareas urgentes y evita discutir con personas que avanzan a un ritmo diferente al tuyo.
Una propuesta inesperada podría despertar tu interés, aunque conviene revisar los detalles antes de aceptar.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El lunes te permitirá recuperar estabilidad después de varios días de inquietud. Será un buen momento para ordenar tus cuentas, revisar pagos y establecer un límite frente a los gastos innecesarios.
En el ámbito profesional, tu constancia será reconocida, pero no debes asumir responsabilidades que corresponden a otras personas.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tendrás ideas rápidas y una gran capacidad para comunicarte, lo que puede abrirte puertas en reuniones, entrevistas o negociaciones. Sin embargo, existe el riesgo de cambiar de opinión constantemente. Antes de tomar una decisión importante, reúne toda la información disponible y evita dejarte llevar por rumores.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La jornada podría comenzar con cierta sensibilidad, especialmente frente a comentarios o actitudes que normalmente pasarías por alto. No tomes todo como algo personal. En el trabajo, una situación que parecía complicada empezará a resolverse gracias al apoyo de una persona experimentada.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu seguridad personal estará en aumento, pero deberás equilibrarla con una actitud receptiva. Una idea tuya podría recibir buenos comentarios, siempre que permitas que otros también participen. En cuestiones económicas, evita comprar por impulso o comprometer recursos que necesitas para una obligación cercana.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Este lunes será ideal para ordenar documentos, corregir errores y avanzar en tareas que requieren atención minuciosa. Tu capacidad de análisis será una ventaja, aunque debes evitar caer en el perfeccionismo. No todo necesita quedar resuelto en un solo día.
Libra (23 septiembre – 22 de octubre)
La búsqueda de equilibrio marcará tu jornada. Tendrás que tomar una decisión en la que no será posible complacer a todos. Escucha opiniones, pero elige lo que resulte más coherente con tus propios objetivos. Una alianza laboral o académica podría traer buenos resultados.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición estará especialmente activa y podrás percibir intenciones que otras personas no expresan abiertamente. Utiliza esa capacidad con prudencia y evita sacar conclusiones sin pruebas. En el trabajo, podrías descubrir información útil para avanzar en un proyecto.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Sentirás deseos de cambiar la rutina y buscar nuevos estímulos. Aunque la semana apenas comienza, podrías recibir una invitación, propuesta o noticia relacionada con un viaje, una capacitación o un proyecto diferente. Analiza si realmente tienes tiempo antes de comprometerte.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La disciplina será tu mayor fortaleza durante este lunes. Podrás avanzar en una meta que requiere paciencia y organización. Sin embargo, procura no asumir que todo depende de ti. Delegar una tarea no significa perder el control, sino administrar mejor tu energía.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Una idea poco convencional podría convertirse en una solución efectiva para un problema laboral o familiar. No temas proponer algo diferente, pero explica tus razones con claridad. El día también será favorable para establecer contactos y recuperar una conversación profesional que había quedado detenida.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad te permitirá comprender mejor las emociones de quienes te rodean, aunque será importante no absorber problemas ajenos. En el trabajo, confía en tu creatividad, pero acompaña las ideas con un plan concreto. Una tarea pendiente exigirá más concentración de la esperada.
Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.