Así recibió Corea del Sur a Luis Díaz: ovaciones, autógrafos y banderas

Luis Díaz recibió un multitudinario recibimiento en Corea del Sur durante la llegada del Bayern Múnich para su gira asiática de pretemporada. El colombiano fue uno de los futbolistas más ovacionados por los aficionados, que esperaron durante horas para verlo antes del inicio oficial de la temporada.

¿Qué pasó con Luis Díaz en Corea del Sur?

La llegada del Bayern Múnich a territorio surcoreano se convirtió en un auténtico aprecio hacia el colombiano. Decenas de aficionados colmaron el aeropuerto para recibir a las figuras del campeón alemán, pero fue Luis Díaz quien acaparó buena parte de la atención.

Apenas apareció en la terminal aérea, los gritos y aplausos se hicieron sentir. Muchos seguidores llevaban camisetas de la Selección Colombia, del Bayern Múnich e incluso una bandera colombiana con la intención de conseguir un autógrafo del extremo guajiro.

Lejos de pasar de largo, Díaz se acercó a la zona donde se encontraban los aficionados, firmó camisetas, posters y compartió algunos momentos con quienes aguardaban por él desde varias horas antes.

Las imágenes del recibimiento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y reflejaron el impacto que ha generado el colombiano desde su llegada al club bávaro.

Luis Díaz genera expectativa nuevamente con el Bayern Múnich

El colombiano afronta una temporada cargada de expectativas después de consolidarse como una de las principales figuras ofensivas del Bayern Múnich.

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Durante la campaña anterior disputó 51 partidos, acumuló 4.060 minutos y registró 26 goles y 23 asistencias, las mejores cifras de su carrera profesional. Ese rendimiento lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes del equipo alemán y elevó el interés de los aficionados cada vez que participa en actividades del club.

Antes de viajar a Asia, Díaz se presentó en la ciudad deportiva de Säbener Straße para superar los exámenes médicos, iniciar los entrenamientos y reencontrarse con sus compañeros tras sus vacaciones en Colombia.

Como suele ocurrir al inicio de cada temporada, también llamó la atención por su renovada imagen. El atacante apareció con un tono cobrizo en el cabello, un cambio de look que no pasó desapercibido entre los seguidores del Bayern.

¿Qué sigue para Luis Díaz y Bayern Múnich?

El conjunto alemán permanecerá varios días en Corea del Sur como parte de su preparación para la nueva temporada. Allí enfrentará al Jeju en un amistoso internacional antes de regresar a Europa para continuar con su puesta a punto.

Posteriormente, el Bayern Múnich disputará la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund, el próximo 28 de agosto, uno de los primeros grandes retos del calendario.

Con el cariño que despertó entre los aficionados asiáticos y el respaldo de una temporada sobresaliente, Luis Díaz inicia un nuevo curso con la misión de mantener el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol alemán.