Shakira ya habría fijado su posición para la final entre Argentina y España en la Copa del Mundo 2026

Hay gran expectativa en el mundo entero tras la clasificación de los dos equipos que se enfrentarán en una nueva final para convertirse en los campeones del planeta.

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y pondrán a vibrar a millones de hinchas, quienes ya están haciendo sus respectivas apuestas.

Con la eliminación de la mayoría de las selecciones, cientos de fanáticos han llegado a cambiar sus nacionalidades, en redes sociales, para expresar apoyo al nuevo equipo que levantará la histórica copa con la que sueñan cientos de futbolistas.

Shakira ha sido una de las artistas internacionales más cercanas al campeonato, pues ha estado desde el primer día de la inauguración y se le ha visto en algunos partidos como espectadora. Por esto, sus fanáticos ya han especulado sobre el equipo por lo que hará fuerza para la gran final.

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¿Cuál es el equipo que apoyará Shakira para la final del Mundial 2026?

La posición que Shakira ha compartido en redes sociales ha sido una de las más discutidas. Tras la eliminación de la Selección Colombia, la barranquillera se ha mostrado más activa que nunca al compartir mensajes de apoyo y admiración a Lionel Messi.

Su más reciente partido, contra Inglaterra, generó que la intérprete de ‘Dai Dai’ compartiera un sentido mensaje hacia el astro del fútbol argentino. En el texto hizo especial énfasis en la excelencia que lo ha llevado al lugar que ocupa hoy ante todo un deporte y la influencia de su esposa Antonela Roccuzzo en su vida.

“Lo que @leomessi está haciendo es algo extraordinario. Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado. Que desafía el tiempo y a todas las adversidades. Demuestra que una persona no se define por la edad ni por lo que otros digan. Y sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da fuerza y la inspiración para demostrarlo”, aseguró Shakira.

Aunque la mujer no ha portado en ningún instante la camiseta albiceleste, Shakira ha estado presente, en compañía de sus hijos, en algunos de los partidos más importantes de la Selección Argentina.

Por supuesto, sus mensajes ya han abierto una amplia conversación en redes en donde recordaron cuando la mujer apoyaba fielmente a la Selección España cuando su expareja Gerard Piqué jugaba allí.

Shakira confirmó a los Ghetto Kids Uganda para su show en el Mundial

Por otro lado, en horas recientes Shakira confirmó, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que compartirá escenario con el grupo musical de niños bailarines, quienes también participaron en el videoclip oficial de la canción ‘Dai Dai’.

“El Ghetto Kids Uganda ha cambiado nuestras vidas. Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado mucho. Estoy tan feliz de finalmente tenerlos aquí en NY para bailar conmigo en la final de la Copa Mundial”, aseguró la mujer.