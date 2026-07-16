Casillas encendió la final del Mundial con un mensaje para Argentina

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España comenzó a jugarse fuera de la cancha. El histórico arquero Íker Casillas publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral y encendió el ambiente previo al duelo por el título, programado para este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Qué dijo Íker Casillas sobre Argentina?

Después de que Argentina eliminara a Inglaterra y asegurara su lugar en la gran final, Casillas dejó clara su postura.

El exguardameta, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, manifestó toda su confianza en la selección dirigida por Luis de la Fuente y envió un mensaje directo a la Albiceleste.

No habrá cuarta estrella, Argentina. Vamos a por la segunda, España, escribió Casillas.

La publicación no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre aficionados de ambos países. Mientras los españoles respaldaron el optimismo de su histórico capitán, los hinchas argentinos respondieron recordando los éxitos recientes de la Albiceleste y la presencia de Lionel Messi.

La historia entre Casillas y Messi añade un ingrediente especial en la final

El mensaje también reavivó una rivalidad que marcó una época en el fútbol español.

Durante los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, Lionel Messi convirtió a Íker Casillas en uno de los arqueros que más sufrió frente a su talento. En total, el argentino le marcó 17 goles en 26 enfrentamientos, una cifra que refleja el dominio que ejerció durante aquellos años.

Ahora, ambos vuelven a cruzarse, aunque desde roles distintos: Messi como capitán de Argentina e Íker Casillas como uno de los grandes referentes históricos del fútbol español.

Por otro lado, Casillas también cuestionó a Inglaterra. El exarquero no solo habló de la final.

Tras la clasificación argentina, también analizó la derrota inglesa y apuntó directamente al técnico Thomas Tuchel, a quien responsabilizó por el planteamiento del partido.

Según Casillas, Inglaterra cedió demasiado terreno durante varios pasajes del encuentro y permitió que Argentina creciera hasta conseguir una remontada que terminó llevándola a una nueva final mundialista.

Ha perdido el partido con su planteamiento. Ha dejado hacer todo momento a la Albiceleste durante 30 minutos, mencionó.

Aunque el título se definirá el domingo en Nueva Jersey, las declaraciones y mensajes de protagonistas históricos ya empezaron a alimentar una de las finales más esperadas de los últimos años.

Con Messi buscando otro título mundial y España soñando con conquistar su segunda estrella, cualquier declaración adquiere una enorme repercusión.