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Él es el nuevo novio de Sara Uribe: video que confirmó el romance estalló las redes

Sara Uribe confirmó que volvió a encontrar el amor. Conozca quién es Camilo Méndez, el cantante vallenato que conquistó su corazón y el video que hizo estallar las redes sociales.

Foto: Canal RCN
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julio 16 de 2026
07:50 p. m.
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Sara Uribe confirmó que nuevamente se dio una oportunidad en el amor y oficializó su relación con Camilo Méndez, reconocido cantante de música vallenata.

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La ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 compartió un momento que puso fin a las especulaciones que desde hace semanas circulaban entre sus seguidores.

¿Quién es Camilo Méndez, el nuevo novio de Sara Uribe?

El nombre de Camilo Méndez comenzó a sonar con fuerza luego de que ambos fueran vistos juntos durante el cumpleaños del cantante Ciro Quiñónez, celebrado en Cartagena. Aunque en ese momento solo hubo rumores, la noche del 15 de julio todo quedó confirmado.

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Fue el propio artista quien publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que aparece dedicándole una serenata a Sara Uribe mientras comparten una velada.

Antes de interpretar una de sus canciones, el cantante sorprendió con una emotiva declaración.

"Yo que estoy enamorado, llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado. Esta canción es para ti, Sarita", expresó frente al micrófono.

Las palabras del vallenatero no dejaron dudas sobre el vínculo sentimental entre ambos y rápidamente el video se hizo viral.

Así reaccionaron las redes sociales tras la confirmación

Después de la publicación, miles de seguidores felicitaron a Sara Uribe por darse una nueva oportunidad en el amor, luego de varios años de su mediática separación del exfutbolista Fredy Guarín.

En los comentarios predominó el apoyo hacia la pareja, con usuarios que destacaron la felicidad que transmite la presentadora en esta nueva etapa de su vida.

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Aunque durante las últimas semanas habían surgido versiones sobre un posible romance, fue este gesto público de Camilo Méndez el que terminó por confirmar la relación.

Con esta publicación, Sara Uribe inicia oficialmente un nuevo capítulo en su vida sentimental, mientras sus seguidores esperan conocer más detalles de una historia de amor que ya se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula colombiana.

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