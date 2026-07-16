Fenómeno de El Niño impulsa el ahorro de energía: así puede reducir el consumo en su hogar

La llegada anticipada del fenómeno de El Niño ha encendido las alertas en Colombia por el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias. Ante este panorama, el Gobierno Nacional ha promovido medidas para incentivar el ahorro de energía, incluso con beneficios para los hogares que logren reducir su consumo eléctrico.

Así las cosas, ahorrar energía dejó de ser únicamente una recomendación ambiental para convertirse también en una forma de aliviar el bolsillo. La clave, según expertos, está en adoptar hábitos más eficientes y aprovechar herramientas que permitan controlar el consumo sin modificar por completo la rutina diaria.

¿Cómo ahorrar energía durante el fenómeno de El Niño?

Con la mayor presión sobre el sistema eléctrico, cada acción puede marcar la diferencia. Hoy existen soluciones que permiten gestionar el consumo de manera más eficiente desde el hogar.

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Entre las recomendaciones están programar el apagado automático de algunos electrodomésticos durante la noche, desconectar equipos cuando no estén en uso, monitorear desde el celular qué dispositivos siguen consumiendo electricidad y aprovechar sistemas alimentados por energía solar para reducir la dependencia de la red.

Otra práctica importante es combatir el llamado consumo fantasma, es decir, la energía que siguen utilizando televisores, cargadores y otros aparatos aunque parezcan apagados. Reducir ese gasto silencioso puede representar un ahorro significativo en la factura mensual.

La tecnología se convierte en una aliada para reducir el consumo

Expertos del sector coinciden en que la automatización del hogar puede facilitar el ahorro energético. Adriana Martín Gómez, gerente de Mercadeo de More Products, explicó que "el ahorro de energía ya no tiene que depender de que alguien recuerde apagar cada dispositivo. Hoy la tecnología permite programar tareas cotidianas como desconectar equipos cuando no hay nadie en casa, controlar el consumo desde el celular o aprovechar soluciones alimentadas por energía solar".

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La especialista agregó que un hogar inteligente no se trata únicamente de tener más dispositivos, sino de hacer un uso más eficiente de la energía.

Más allá de la coyuntura provocada por El Niño, la eficiencia energética se perfila como uno de los principales retos para los próximos años. Adoptar hábitos responsables y aprovechar herramientas que optimicen el consumo puede ayudar a las familias a reducir desperdicios, disminuir el valor de la factura y contribuir al cuidado de los recursos del país.