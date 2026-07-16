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Revelan la causa de muerte del venezolano Jesús Arenas bajo custodia de ICE en EE. UU.

El migrante de 45 años requería medicamentos para una condición médica preexistente, a lo que los agentes se habrían negado tras su detención en su domicilio.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
06:39 p. m.
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Un ciudadano venezolano de 45 años falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras era trasladado entre centros de detención en Georgia, Estados Unidos.

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Jesús Manuel Arenas Silva necesitaba medicamentos para una condición médica que padecía, sin embargo, la petición no fue concedida y se lo llevaron sin tomar en cuenta el tratamiento que lo mantenía con vida

La detención de Arenas Silva habría ocurrido dentro de su propio domicilio donde agente de ICE ingresaron y se lo llevaron.

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La causa de muerte de Jesús Silva a manos de ICE

El informe de ICE señala que Arenas Silva fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:46 de la mañana mientras viajaba en un autobús desde el centro de atención del condado de Irwin, en Ocilla, hasta el centro de procesamiento de ICE D. Ray en Folkston.

Aunque el personal solicitó asistencia médica inmediatamente y comenzó las maniobras de reanimación, los esfuerzos no tuvieron éxito. Al parecer, el hecho de alterar su tratamiento le habría causado un paro cardíaco.

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Investigan si no se le suministraron medicamentos a Jesús Silva

Tras confirmarse el fallecimiento del migrante venezolano, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre si Arenas Silva recibió atención médica adecuada durante su detención inicial o si se le suministraron los medicamentos necesarios para su condición preexistente.

El traslado entre el centro del condado de Irwin y el centro de procesamiento D. Ray es una operación rutinaria en el sistema de detención migratoria.

Las muertes bajo custodia de ICE han sido objeto de escrutinio por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes señalan deficiencias en la atención médica proporcionada a los detenidos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información adicional sobre las circunstancias exactas del deceso ni sobre investigaciones en curso.

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