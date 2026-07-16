“Lamine, sálvame del desastre”: Speed suplica a Lamine Yamal que evite un nuevo triunfo de Argentina

El mundo del fútbol se encuentra dividido entre aquellos que desean volver a ver a Messi levantar una Copa del Mundo y otros que quieren ver a un nuevo ganador para esta importante competencia deportiva.

Sin embargo, el tema ya ha tomado especial relevancia en redes sociales en donde millones de internautas han dado a conocer las razones por las que desean que, para esta ocasión, sea Lamine Yamal el nuevo protagonista de la historia futbolera.

Pero a la discusión también han ingresado algunos de los más fervientes fanáticos de Cristiano Ronaldo, quienes se apoderaron de la charla al llegar incluso a suplicarle a los españoles que le “arrebaten” el triunfo a Messi.

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Speed suplica a Lamine Yamal que gane el Mundial 2026

Una de las reacciones más mediáticas durante toda la Copa del Mundo 2026 han sido las del famoso youtuber IShowSpeed, quien incluso ha sido víctima de palabras y actos racistas por apoyar abiertamente a las selecciones que se enfrentaron contra Argentina durante todo el evento deportivo.

Pero ahora su petición ha sido viral al ver que Argentina volverá a disputarse una final para asegurar el trofeo de la copa. Como fiel seguidor de Cristiano Ronaldo, el estadounidense compartió unas palabras que iban principalmente dirigidas al joven Lamine Yamal, quien, con tan solo 19 años, está haciendo soñar a toda España.

“Solo tenemos que esperar que España cumpla hermano (...) es lo único. Lamine Yamal, hermano, tienes mucho peso sobre tus hombros. Lamine Yamal, este mensaje es para ti (...) ¡Ganen! Por favor, por favor, ese es mi mensaje. Solo ve y gana, por favor, sálvame del desastre. No puedo lidiar con esto otro año si Messi vuelve a ganar el Mundial. No sé qué puedo decir, como fan de Ronaldo no puedo decir nada, sálvanos”, aseguró el hombre.

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Reacciones al mensaje de IShowSpeed sobre Messi

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de internautas afirmaron que el famoso tendría un “trauma” al no haber visto ningún triunfo de Cristiano Ronaldo con la Selección Portugal.

“Yo creo que, si sale campeón Argentina, Speed tendrá un trauma doloroso para toda su vida, todos somos Speed en estos momentos, qué daño le hizo Messi, Speed ya le echó la sal a España, ahora quiere apoyar a Lamine que eliminó a Cristiano”, fueron algunas reacciones en redes sociales.