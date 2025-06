EN VIDEO| La hija de Karina García confrontó cara a cara a Andrés Altafulla y esta fue la razón

Luego de que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025 y Andrés Altafulla se consagró como el ganador, el cantante tomó la decisión de pasar unos días junto a Karina García, su actual pareja, y conocer a sus hijos.

De esa manera, durante el 12 de junio, Andrés Altafulla hizo un live y una de las dinámicas consistió en que Valentino e Isabella, los hijos de la modelo antioqueña, tenían que hacerles preguntas para que él procediera a responderlas.

Por lo tanto, Isabella Vargas, la hija mayor de Karina García, aprovechó para confrontarlo por un rumor que escuchó mientras que él se encontraba en La Casa de los Famosos Colombia 2025. ¿Cuál fue?

Video: así fue como Isabella Vargas, la hija de Karina García, confrontó a Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos

Cuando llegó uno de los turnos de que Isabella preguntara, le manifestó a Andrés Altafulla que había escuchado un rumor acerca de que a él no le gustaban las mujeres con hijos. En consecuencia, se interesó por corroborar si era o no verdad.

Fue así como el cantante respondió de inmediato y sin titubeos. Sus palabras fueron las siguientes:

"Yo también escuché eso, pero uno no decide qué le gusta y que no. Yo conocí a Karina y tal cual me gustó, estamos viviendo esto y lo estamos sabiendo llevar", comenzó indicando.

"Uno no puede escupir para arriba. Obviamente, yo no tengo hijos, pero eso no es determinante en si podemos o no tener algo porque no soy dueño del pasado", agregó Andrés Altafulla.

¿Cuánto se ganó Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Por coronarse como el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Andrés Altafulla se ganó 400 millones de pesos y obtuvo el privilegio de apagar las luces.

Además, durante los últimos días, el 'jefe' le permitió volver a ingresar a la 'casa más famosa del país' para recorrerla por última vez.