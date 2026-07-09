Hija mayor de Yeison Jiménez salió en defensa de la relación de sus padres: “Nunca deja de amar”

Yeison Jiménez ha pasado a la historia musical del país como uno de los representantes más importantes del género regional al ser uno de los primeros artistas en posicionar su música dentro de las listas de reproducción más importantes del mundo.

Tras confirmarse su muerte, el pasado 10 de enero del 2026, su legado ha estado más vivo y presente que nunca, pues millones de colombianos siguen escuchando su música y han reafirmado su interés por conocer el amplio repertorio musical que dejó grabado en vida.

Pero ahora, el nombre del artista se ha visto envuelto en una polémica legal ya que su madre y hermana acudieron a la Fiscalía para denunciar una serie de hechos que, según ellas, habrían afectado sus intereses económicos y estarían relacionados con empresas y bienes del fallecido cantante.

Dentro de los comentarios que esta situación legal ha generado, ahora internautas han puesto en tela de juicio la relación que el intérprete de ‘Aventurero’ sostuvo con Sonia Restrepo. Ante la ola de comentarios, su hija mayor rompió el silencio al salir en defensa de este vínculo.

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez sobre la relación de sus padres?

Camila Jiménez, hija mayor del artista, tomó sus redes sociales para compartir una profunda reflexión sobre el vínculo amoroso que conoció entre sus padres. Por medio de una fotografía junto a Sonia, la joven exaltó “creer en el amor” al crecer viendo a sus padres amándose incluso en los momentos más complicados de sus vidas.

Así mismo, exaltó que, después de la muerte de Yeison, logró comprender una gran lección relacionada a la lealtad y el amor verdadero que, según sus palabras, sigue estando presente en la vida de su madre.

“Creo profundamente en el amor porque crecí viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe. Incluso en los días más difíciles, sin condiciones y sin importar lo que la vida pusiera enfrente”.

“Después de perder a mi papá, entendí aún más el verdadero significado de amar a alguien hasta el final. Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras. A veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”, finalizó.

Emotivo video de Yeison Jiménez y su mánager

Por otro lado, en redes sociales ha circulado un sentido video en el que se le observa a Yeison Jiménez junto a su mánager Jefferson Osorio, pocas semanas antes de su accidente aéreo.

El clip, que no había salido a la luz, ya ha generado amplias reacciones en donde sus fanáticos exaltaron nuevamente el sentido del humor del caldense, quien se caracterizaba por su jocosidad junto a todo su equipo de trabajo.