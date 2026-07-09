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La Gran Fiesta de Fin de Año en Bogotá: Billo's Caracas Boys, Wilfrido Vargas y más artistas confirmados

La Gran Fiesta de Fin de Año llega a Bogotá con Billo's Caracas Boys, Wilfrido Vargas, Fruko y más artistas. Revise fecha, lugar y boletas.

Foto: cortesía

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
03:57 p. m.
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Bogotá comenzará a vivir el ambiente de diciembre con un concierto que reunirá en un mismo escenario a reconocidos artistas de salsa, merengue, música tropical y bolero.

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La Gran Fiesta de Fin de Año se realizará el próximo 5 de diciembre de 2026 en el Gran Salón de Corferias, con una nómina pensada para recordar canciones que durante décadas han acompañado las celebraciones de los colombianos.

La Gran Fiesta de Fin de Año en Bogotá: artistas confirmados

Uno de los nombres principales será Billo's Caracas Boys, agrupación que llevará al escenario varios de sus tradicionales éxitos decembrinos. A ella se sumará Wilfrido Vargas, uno de los grandes referentes del merengue y responsable de canciones que continúan sonando en fiestas y celebraciones.

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La programación también contará con Alci Acosta, quien pondrá la cuota de bolero y música romántica; Los Auténticos Corraleros, con su sonido sabanero; y Los 50 de Joselito, agrupación estrechamente ligada a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La salsa también tendrá un lugar especial con Fruko y Sus Tesos, que llegará con clásicos de su repertorio como “El Preso” y “El Caminante”.

De esta manera, el concierto reunirá diferentes generaciones y géneros en una jornada que tendrá como protagonista la música tradicional de las celebraciones de fin de año.

¿Cuándo comienza la venta de boletas?

La Gran Fiesta de Fin de Año será el sábado 5 de diciembre en el Gran Salón de Corferias, en Bogotá. Según informó la organización, las entradas estarán disponibles a través de La Taquilla.

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La venta comenzará el martes 8 de septiembre, inicialmente con un descuento anunciado del 50 %.

Además de su componente musical, el evento tendrá un propósito social. La organización anunció su vinculación con World Vision, con el objetivo de apoyar a niños en condición de vulnerabilidad afectados por emergencias ocurridas durante el año en Colombia.

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