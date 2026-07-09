Capturan a dos hombres que intentaban incendiar una cabaña y tenían banderas del ELN

Las autoridades confirmaron en la tarde de este 7 de septiembre que fueron capturados dos sujetos en el sector de Letras, entre Caldas y Tolima.

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Los cogieron cuando intentaban incendiar una cabaña

De acuerdo con la información brindada, los hombres de 19 y 22 años estaban intentando quemar una propiedad cuando fueron sorprendidos en flagrancia por los uniformados de la Policía Nacional.

Al parecer, querían prender fuego a una cabaña usando gasolina. Además, se conoció que tenían en su poder banderas rojas y negras, alusivas al Ejército de Liberación Nacional, que pretendían dejar instaladas en el lugar para generar terror y preocupación a la comunidad.

Tras descubrirlos, las autoridades los capturaron por el delito de terrorismo. Los hombres fueron identificados como Jhoan y Deybi y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información de las autoridades, de haber logrado su objetivo, los sujetos habrían provocado un incendio forestal en la zona.

El teniente coronel Edward Mauricio Dávila Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales aseguró que “los capturados, naturales de Armenia (Quindío), fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de terrorismo, cuya conducta contempla una pena superior a los 13 años de prisión”.

Cayó francotirador del ELN

El pasado 4 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que fue capturado un francotirador del ELN.

Según el mandatario, el sujeto había sido designado por sus altos mandos para ejecutar un plan criminal que pretendía atentar contra él.

“Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”, indicó.

El hombre, identificado como alias Firu, fue capturado en Ocaña, Norte de Santander, por la Policía Nacional en coordinación con la Dijín e inteligencia.