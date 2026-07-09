VIDEO: ¿Karol G lanzó indirecta sobre su expareja durante su concierto en El Paso, Estados Unidos?

Carolina Giraldo, más conocida artísticamente como Karol G, ha desatado nuevamente toda una ola de comentarios tras su más reciente reacción ante un inquietante cartel que apareció durante su primera presentación en El Paso, Estados Unidos.

De nuevo, miles de fanáticos la han vuelto a relacionar con su más reciente ruptura sentimental en donde varias de sus canciones han sido protagonistas y algunas de sus letras han sido catalogadas, por sus seguidores, como posibles indirectas alusivas a su situación sentimental actual.

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¿Karol G habló sobre su ex durante su concierto?

Tras el lanzamiento de su álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’ Carolina ha incluido un nuevo segmento dentro de su presentación para su gira ‘Tropitour’. De esta manera, la antioqueña ha optado por cantar nuevas canciones que, en un inicio, no estaban incorporadas en su set list.

Pese a que algunas de sus canciones han variado, dependiendo del lugar en el que se encuentre, su primer concierto en el Estadio Sun Bowl, en El Paso, Estados Unidos, ya ha generado una ola de reacciones.

Esto a raíz de que Carolina se percató de un cartel en el que le solicitaron cantar la canción ‘Mi ex tenía razón’, de su álbum ‘Mañana será bonito Bichota season’. No obstante, la petición llevaba el siguiente texto: “Mi ex no tenía razón en nada, pero por favor cántala”.

Pese a que la mujer tomó el asunto en medio de risas y manifestó que iba a ser la primera y última vez en interpretar dicha canción en su gira, todo el público la ayudó a entonar dos veces el coro de su melodía.

Por supuesto, el hecho ya ha sido blanco de comentarios y críticas, pues algunas personas manifestaron que lo leído había sido una frase utilizada propiamente por la mujer al tener que cantar una canción que estaría relacionada con su exnovio.

Otros salieron en defensa de la antioqueña al exaltar que esta solo se había dedicado a leer y cumplir con la petición que le solicitaron en aquel instante. Finalmente, Carolina no se pronunció más sobre el asunto en su concierto.

“Wuao, paso. Esta es la primera vez en todo el tour que cantamos esta canción. Probablemente sea la primera y la última, pero la vamos a cantar una vez más”, finalizó Karol G.

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Karol G logra el primer puesto en el top global

No cabe duda de que la nueva canción ‘Bby Wow’ ya se ha convertido en todo un himno dentro del más reciente álbum de Carolina. Esta melodía no solo ha sido exaltada por su contagioso ritmo, al contar con la producción de Taimy y Omer Fedi, sino que también la colaboración de Judeline y Rusowsky ha llevado ahora a una nueva generación de artistas españoles al centro del pop alternativo.

Su canción maneja una estética futurista y digital que crean un sonido lleno de texturas eléctricas, sintetizadores, entre otras atmósferas azules eléctricas. Su colaboración ya ha tenido un amplio impacto a nivel global, pues esta acumuló más de 39 millones de streams en Spotify durante los primeros 28 días de agosto.