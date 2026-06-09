Reconocida modelo colombiana confirmó su segundo embarazo en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en la principal ventana informativa por medio de la cual distintas celebridades dan a conocer al mundo entero algunas de las novedades más importantes de sus vidas personales.

Por esto, en las horas más recientes, la presentadora Laura Tobón sorprendió con un sentido clip en donde reveló que actualmente se encuentra en estado de embarazo del que será su segundo hijo.

Laura Tobón anunció su segundo embarazo

No cabe duda de que uno de los anuncios predilectos, por parte de los internautas, corresponde a los embarazos de sus artistas favoritos ya que los reels de Instagram se han convertido en una verdadera fuente de entretenimiento para abordar estos temas.

Por esto, la famosa modelo compartió un sentido clip en el que dejó ver su avanzado estado de gestación en compañía de su esposo y su pequeño hijo Lucca. En el clip se escuchan las palabras del menor, quien es el encargado de anunciar la llegada de un nuevo bebé a su hogar.

“Para nosotros, lo más importante siempre ha sido la familia. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y emoción, queremos compartir que, 4 años después, volvemos a recibir una noticia que nos cambia la vida y nos llena el alma: llega nuestra segunda bendición”, se lee en la publicación.

Así mismo, la pareja expresó su gran emoción por volverse a enfrentar a los retos de la paternidad y por construir nuevos recuerdos en compañía del bebé del cual todavía se desconoce su género.

Por supuesto, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar ya que cientos de usuarios manifestaron su alegría por la inesperada noticia que ambos famosos habrían ocultado por varios meses.

Laura Tobón revela detalles de su segundo embarazo

La modelo decidió compartir la noticia al convertirse en la portada de la revista Marie Claire en donde dejó ver su abultado vientre. En conversación para ese medio, Tobón reveló que actualmente posee sentimientos de tranquilidad ya que en dicho embarazo "ha desaparecido el miedo".

Así mismo, en ese espacio compartió detalles de los cambios por los que ha atravesado su cuerpo, la nueva versión familiar y cómo se está preparando para la llegada de su segundo hijo.