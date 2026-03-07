¿Ir a cine mientras espera su vuelo? Este centro comercial tendrá pantallas de infovuelos

Los viajeros que pasen por Bogotá ahora tendrán una nueva alternativa para aprovechar su tiempo antes de abordar un vuelo.

El centro comercial Nuestro Bogotá anunció una iniciativa que busca transformar la forma en la que pasajeros y acompañantes esperan en las cercanías del aeropuerto El Dorado: la instalación de pantallas de infovuelos dentro de sus instalaciones.

La idea surge pensando en quienes enfrentan largas escalas, retrasos o simplemente prefieren esperar en un lugar más cómodo antes de dirigirse al aeropuerto.

Con esta propuesta, los visitantes podrán revisar el estado de los vuelos mientras disfrutan de las opciones de entretenimiento del centro comercial.

Pantallas de infovuelos en Nuestro Bogotá: así funcionará el sistema

El proyecto se realizará gracias a una alianza con Opain, concesionaria del aeropuerto El Dorado. En total, el centro comercial instalará cuatro mega pantallas en algunas de sus zonas de mayor tráfico.

Estas pantallas mostrarán la misma información que aparece en los monitores del aeropuerto, incluyendo número de vuelo, aerolínea, estado del vuelo y puerta de embarque en caso de salidas.

Además, los datos estarán disponibles tanto en español como en inglés, lo que facilitará la consulta para viajeros nacionales e internacionales.

Los usuarios podrán consultar en tiempo real los vuelos que operan tanto en El Dorado como en el Puente Aéreo, lo que permitirá planear mejor el momento para trasladarse hacia la terminal aérea.

Cine, bolos o gimnasio: nuevas formas de esperar un vuelo

La apuesta del centro comercial busca ofrecer una experiencia diferente para quienes deben esperar por horas antes de viajar. Gracias a la cercanía con el aeropuerto, los pasajeros podrán aprovechar el tiempo con distintas actividades.

“Contar con pantallas de infovuelos es tan práctico que, dependiendo del tiempo de espera, un visitante puede elegir entre ver una película en cine, jugar bolos o pádel, montar en karts e, incluso, ir al gimnasio. Esto reconfigura por completo la forma en la que estamos acostumbrados a esperar por nuestros vuelos”, explicó David Vaca, gerente estratégico del centro comercial Nuestro Bogotá.

Esta iniciativa se complementa con otras que ya funcionan en el lugar, como una zona lounge con coworking estilo VIP y una ruta circular gratuita entre el aeropuerto y el centro comercial, que también conecta con hoteles del sector y el Puente Aéreo.

El proyecto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el Aeropuerto Internacional El Dorado movilizó más de 45,4 millones de pasajeros en 2025, convirtiéndose en la segunda terminal aérea más concurrida de América Latina.