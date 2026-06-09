Impactantes videos muestran cómo quedó Filipinas tras el terremoto

Filipinas continúa enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao. Mientras avanzan las labores de rescate y atención a los afectados, siguen apareciendo videos e imágenes que muestran la magnitud de los daños causados por uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en el país en los últimos años.

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Las autoridades confirmaron decenas de fallecidos y cientos de personas afectadas por el sismo, que también provocó escenas de pánico en escuelas, edificios públicos y zonas comerciales del sur del archipiélago.

¿Qué muestran los videos del terremoto en Filipinas?

Las grabaciones compartidas en redes sociales y medios internacionales permiten dimensionar la fuerza del terremoto. Algunas imágenes muestran establecimientos comerciales parcialmente destruidos, techos colapsados y estructuras con severos daños tras el movimiento de tierra.

Uno de los videos más impactantes fue registrado en una escuela de la provincia de Davao Occidental. Allí, decenas de niños aparecen refugiándose mientras el suelo se mueve violentamente durante el inicio de la jornada académica.

Otras grabaciones muestran a estudiantes evacuando instituciones educativas y a ciudadanos corriendo hacia espacios abiertos mientras sonaban las alarmas de emergencia.

Las imágenes también evidencian daños en diferentes municipios de Mindanao, especialmente en zonas cercanas al epicentro, donde varias edificaciones sufrieron afectaciones estructurales.

¿Por qué el terremoto de Filipinas causó tanta preocupación?

El sismo ocurrió a una profundidad aproximada de 35 kilómetros y fue catalogado como un evento de gran intensidad por organismos internacionales de monitoreo geológico.

Tras el movimiento principal, las autoridades reportaron más de un centenar de réplicas, una situación que mantiene la preocupación entre los habitantes de las regiones afectadas.

Además, en las primeras horas posteriores al terremoto se emitieron alertas de tsunami para varias zonas costeras del Pacífico. Aunque el riesgo disminuyó con el paso de las horas, los organismos de emergencia mantuvieron las recomendaciones de precaución para la población.

Filipinas se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Por esa razón, terremotos de gran magnitud forman parte de los riesgos naturales que enfrenta el país de manera recurrente.

Mientras continúan las evaluaciones de daños y las operaciones de rescate, las imágenes que siguen circulando en internet reflejan el impacto humano y material que dejó el terremoto. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas en las próximas horas.