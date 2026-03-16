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Entre lágrimas: así fue el sentido homenaje que Cali rindió en honor a Yeison Jiménez

El conmovedor momento contó con la participación de miles de asistentes al evento musical.

Foto: AFP y IG @eventossirvalopues
Foto: AFP y IG @eventossirvalopues

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
09:00 a. m.
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Colombia entera sigue lamentando la inesperada muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Tras dos meses de su partida, y la de cinco integrantes más de su equipo de trabajo, miles de fanáticos siguen rindiendo homenajes al caldense por medio de sus canciones y los conciertos que ahora ofrece la banda en su honor.

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Homenaje a Yeison Jiménez en Cali

El Arena Cañaveralejo se vistió de música popular ya que durante el fin de semana más reciente se llevó a cabo uno de los eventos más esperados en donde varios de los artistas más representativos del género regional tuvieron una participación.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando la ‘Banda del Aventurero’ llegó al recinto para entonar varias de las canciones más exitosas del caldense. Ante la nostalgia del público, el lugar se llenó de aplausos y una multitudinaria presencia de velas plásticas a modo de homenaje hacia el artista.

El minuto de silencio se convirtió en un especial momento ya que todos los artistas presentes decidieron recordar al cantante por medio de su música y varias imágenes que fueron proyectadas en las pantallas del escenario.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos manifestaron su gran emoción ante el importante evento que sigue marcando la historia del artista. Dichos homenajes seguirán extendiéndose por varias ciudades del país por medio de su empresa de eventos oficial.

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Hermana de Yeison Jiménez lo recuerda en redes

Por otro lado, la empresaria también se ha llevado la atención de los más fieles fanáticos del cantante ya que no ha dudado en compartir recuerdos junto al hombre, por medio de sus redes sociales, en donde ha exaltado su profunda tristeza ante su ausencia.

Así mismo, la mujer ha expresado su duelo por su primo Juan Manuel Rodríguez, quien también perdió la vida junto a su hermano. Ante esto, cientos de fanáticos han llenado sus redes sociales de mensajes en donde se exalta su trascendental labor como tía al quedar también a cargo de sus sobrinos.

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