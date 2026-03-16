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“Me sorprende”: las reacciones más polémicas ante la eliminación de Beba en La Casa de los Famosos

La más reciente eliminación generó un sin fin de reacciones entre los participantes que siguen en juego.

Golpe en La Casa de los Famosos: este participante fue eliminado y nadie lo esperaba
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
06:52 a. m.
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La décima semana de competencia dio inicio y todos los participantes se llevaron la inesperada sorpresa de la eliminación de Beba de la Cruz, quien obtuvo la menor votación entre todos sus compañeros.

Sin embargo, las reacciones estuvieron divididas ya que, mientras algunos manifestaron su gran emoción, otros explicaron su profunda tristeza ante el acontecimiento.

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Reacciones a la eliminación de Beba en La Casa

La gala dio inicio y todos los jugadores, en riesgo de abandonar la competencia, dieron a conocer el pánico que los invadía en aquel instante al verse en riesgo de abandonar la casa más famosa del país. Sin embargo, a medida de que los presentadores llamaban, la tensión se iba desvaneciendo.

El momento más radical llegó, de modo que, Beba y Tebi se tuvieron que enfrentar ante el último porcentaje que iba a ser definitivo. La diferencia fue contundente por lo que Carla dio a conocer que era la creadora de contenido la persona que no iba a volver a las instalaciones del recinto.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que la entrada de Tebi generó un gran impacto en todos los famosos, quienes dividieron sus opiniones ante el triunfo del famoso y la eliminación de la mujer. Alexa no logró contener su llanto de emoción ya que decidió lanzarse sobre su compañero para sumergirse en un profundo abrazo.

Mariana Zapata no contuvo su tristeza ya que la antioqueña rompió en llanto al percatarse de que su amiga más cercana en el juego había sido eliminada para siempre. Su decisión fue buscar refugio en su compañero ‘Campanita’.

Por su parte, Beba también rompió en llanto al comentar su tristeza por abandonar el juego. Así mismo, exaltó que el público habría esperado más “conflictos” de su parte. Para finalizar, decidió que su nominado debía ser Tebi.

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Reacciones en redes sociales

La conversación se tomó las redes sociales ya que cientos de internautas reaccionaron a la eliminación de la mujer. Este fue el caso de La Liendra, quien reaccionó en directo al manifestar que su candidato para ser eliminado era Tebi al protagonizar las más contundentes polémicas de la reciente semana.

Otros usuarios expresaron que Tebi habría logrado obtener la salvación al protagonizar un inquietante acercamiento con Alexa Torres.

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