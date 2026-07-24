Así se vivió el sentido homenaje a Yeison Jiménez en la Plaza de Corabastos, Bogotá

Emoción y nostalgia se vivió en horas recientes durante el sentido homenaje que se realizó al cantante Yeison Jiménez en la Plaza de Corabastos, lugar en donde el caldense tuvo su primer trabajo al llegar a la capital colombiana.

Dicha central se convirtió en una de las zonas más especiales para el artista, quien en varias oportunidades fue para cantar, compartir con los trabajadores, honrar sus inicios y grabar algunos clips de sus éxitos musicales.

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Así se vivió el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá

Desde la confirmación del fallecimiento del “aventurero” no han cesado los homenajes en su honor para seguir reconociendo su legado y el importante trabajo que realizó dentro del género regional.

Por esto, tras seis meses de su partida, artistas se reunieron en esta importante plaza para revelar el nuevo mural en donde se plasmó la imagen del cantante, quien en una mano sostiene su micrófono y en la otra un canasto con aguacates.

El homenaje, que se realizó sobre las 8 de la mañana, de este viernes 24 de julio, convocó a decenas de personas, quienes se reunieron para ver la obra de arte con la que se busca recordar el paso del cantante de Manzanares en aquel sitio.

Cabe recalcar que Yeison involucró su historia de vida en varios de sus mayores éxitos, pues siempre recalcó que sus inicios en la capital colombiana se dieron en dicha plaza de mercado al vender aguacates.

Durante el evento se contó con la presencia de otros artistas como Jhonny Rivera, quien sostuvo una gran amistad con Jiménez y trabajó en varias colaboraciones de alto impacto dentro de su catálogo musical.

“Me parece que esta foto va a ser muy inspiracional ya que todas las personas que pasan por este sector con su bulto de papa, yuca y aguacates van a ver a Yeison y van a decir que sí se puede", aseguró Rivera en Noticias RCN.

"Importantísimo para mí como artista que me hayan tenido en cuenta porque yo creo que Yeison es la cabeza del género y va a seguir siendo porque él que puso el género en el nivel en el que hoy se encuentra. Dejó de ser el patito feo de los géneros para convertirse en un género completamente internacional gracias a todos los sueños de Yeison”, finalizó.

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Nueva canción de Yeison Jiménez

Otra de las noticias más destacadas corresponde a la nueva canción ‘Mala de profesión’, el primer lanzamiento póstumo de Yeison Jiménez que contó con su propio video oficial.

El clip fue construido gracias a las técnicas de la Inteligencia Artificial con las que recrearon al artista durante todo el clip para cantar y actuar.

Por supuesto, la canción, que según algunos de sus colegas era una de las favoritas del caldense, ya se ha perfilado como uno de los éxitos más contundentes después de su deceso.