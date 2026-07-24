Incendios en Madrid y Francia obligan a evacuar a miles de personas

Algunas zonas de Madrid amanecieron este viernes con olor a humo por los incendios que arden descontrolados en los alrededores de la capital española y que, al igual que en Francia, han forzado la evacuación de miles de personas.

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“Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos”, declaró el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras anunciar la emergencia en la región de Madrid y en la provincia de Ávila.

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso informó que al menos 19.000 personas han sido evacuadas o permanecen confinadas en la Comunidad de Madrid debido al “peor incendio de la historia” de la región, que ya ha arrasado 6.000 hectáreas.

Emergencia en Madrid y refuerzo europeo

Los bomberos intentaban frenar la confluencia de los diferentes focos, aunque dos de ellos se unieron en un solo frente que amenaza nuevas poblaciones. Las llamas afectan municipios residenciales rodeados de colinas y zonas boscosas, lo que facilita la propagación del fuego.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió que las condiciones meteorológicas complican la labor de los equipos: vientos superiores a 50 km/h, altas temperaturas y baja humedad. Ante la emergencia, España solicitó apoyo a la Unión Europea, que envió cuatro aviones cisterna, dos de Grecia y dos de Italia.

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En Guadalajara, el incendio más extenso ha calcinado 32.000 hectáreas en una semana. Aunque perdió intensidad y el ejército se retiró, más de 200 bomberos y medios aéreos siguen movilizados.

Francia y el sur de Europa bajo fuego

En Francia, cerca de 40.000 personas fueron evacuadas en la región de Burdeos, donde las llamas alcanzaron la península de Cap Ferret en plena temporada turística. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que 80 viviendas resultaron afectadas y que este año es el segundo con más superficie quemada en la Unión Europea desde que existen registros.

El presidente Emmanuel Macron activó el mecanismo de protección civil europeo y anunció la llegada de tres aviones cisterna. En Italia, miles de efectivos combaten decenas de incendios en Sicilia y Calabria, algunos provocados de forma intencional.

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Los expertos advierten que la sequía prolongada y las olas de calor excepcionales, intensificadas por el cambio climático, han dejado la vegetación y los suelos más vulnerables, lo que agrava la propagación de los incendios en todo el continente.