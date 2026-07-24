Así reaccionó el representante legal de Blessd al conocerse que no irá a prisión

Una nueva decisión clave ha sido tomada dentro del proceso que se adelanta por presunto secuestro extorsivo agravado contra el cantante Stiven Mesa Londoño y su mánager, Santiago Jaramillo Morán.

La decisión, tomada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, determinó que ni el cantante ni su mánager serán enviados a prisión. Esto luego del resuelve en segunda instancia de la apelación contra la decisión que ya había negado la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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¿Cómo reaccionó el representante legal de Blessd?

El proceso legal también ha sido objeto de conversaciones y comentarios desde las redes sociales en donde cientos de fanáticos han hecho sus propios juicios sobre lo ocurrido en el año 2022.

Por esto, cada avance de dicho proceso legal ha sido discutido entre los fanáticos de este, quienes tomaron las redes sociales para celebrar la más reciente decisión del Juzgado.

Por su parte, Santiago Trespalacios Carrasquilla, el abogado penalista que asumió la defensa del artista, compartió, por medio de sus redes sociales, una fotografía y un mensaje alusivo a la situación legal que el intérprete de ‘Condenado al éxito’ enfrentó durante los meses más recientes.

¡Libertad!. Se confirma en segunda instancia la libertad de todos los procesados, quienes enfrentarán el proceso sin ninguna restricción. Adelante, aseguró.

En la fotografía se le observa en compañía del antioqueño y su mánager Dímelo Jara, quien también está siendo investigado por los mismos hechos. Por su parte, Blessd se limitó a comentar la fotografía con emojis de manos unidas hacia arriba.

Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado en redes sociales sobre la decisión del Juzgado.

Blessd celebra su nuevo éxito musical

Por otro lado, Mesa compartió con gran entusiasmo, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, el triunfo de su éxito ‘Sornero’ que ya se encuentra en la posición 45 dentro del top de las canciones más populares en Colombia, durante el mes de julio, en Spotify.

“Otro temita charteando, metiéndose de a poco. Que chimba cuando el tema que más me gusta se empieza a pegar. Puro tema de pelado de barrio, de comuna, si sabe, solo conocedores”, aseguró en sus redes.