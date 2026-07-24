Shakira tendrá su propio estadio en Madrid: así será Macondo Park

Shakira ya tiene listo el escenario para su residencia en Madrid. La promotora Live Nation reveló cómo será el llamado "Estadio Shakira", un recinto temporal que albergará 12 conciertos y una experiencia inmersiva inspirada en Macondo y la cultura latina.

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El montaje comenzará a principios de agosto y el primer espectáculo está programado para el 18 de septiembre en el Iberdrola Music.

¿Cómo será el estadio de Shakira en Madrid?

La residencia de Shakira en la capital española promete ir mucho más allá de una serie de conciertos. El espacio donde se presentará la artista colombiana fue concebido como una ciudad temporal bautizada Macondo Park, un concepto inspirado en el universo del escritor Gabriel García Márquez y en la identidad artística de la cantante.

De acuerdo con Live Nation, el recinto contará con ocho pabellones temáticos dedicados a la música, la moda, la gastronomía, la literatura, el arte y el cine, la cultura infantil, el universo creativo de Shakira y el propio Macondo.

Cada uno ofrecerá experiencias inmersivas, programación especial, espacios interactivos y actividades que buscarán acercar la cultura latinoamericana a los asistentes durante las 12 fechas de la residencia.

El montaje también incluirá zonas verdes, árboles, palmeras, caminos de colores, áreas de descanso y una fan zone diseñada para que la experiencia comience antes de ingresar al concierto.

¿Qué se sabe de Macondo Park y los conciertos de Shakira?

El presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, aseguró que Macondo Park será una celebración de la cultura latina y un proyecto sin precedentes en España.

Según explicó, el recinto recibirá cerca de 50.000 personas por concierto, para un total aproximado de 600.000 asistentes durante las 12 presentaciones programadas entre septiembre y octubre.

Las fechas confirmadas son el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

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Uno de los espacios más llamativos será Macondito, un pabellón de cultura infantil que abrirá entre lunes y jueves para recibir visitas de colegios, con el objetivo de acercar a los niños al patrimonio cultural latinoamericano.

El diseño del complejo estuvo a cargo del estudio internacional BIG-Bjarke Ingels Group, cuyos renders muestran una propuesta cargada de vegetación, colores y espacios abiertos pensados para complementar el espectáculo musical.

¿Habrá entradas VIP para los conciertos de Shakira?

Live Nation también anunció la venta de nuevas experiencias VIP para quienes asistirán a la residencia.

Entre ellas estarán los espacios Garden, descrito como un oasis inspirado en la naturaleza, y Terrace, diseñado para ofrecer una vista panorámica del escenario.

La promotora informó que estos paquetes tendrán un precio máximo de 750 euros y saldrán a la venta el próximo lunes 27 de julio.

Con varias fechas ya agotadas, la residencia de Shakira en Madrid se perfila como uno de los eventos musicales más ambiciosos del año en Europa, combinando conciertos, experiencias culturales y una puesta en escena inédita para una artista latina.