Nueva rotación de pico y placa para Medellín y Valle de Aburrá: rige a partir del 3 de agosto

A partir del próximo 3 de agosto entrará en vigencia la nueva rotación del pico y placa para carros y motocicletas en Medellín y los diez municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá.

La medida fue definida esta mañana en conjunto por los diez municipios del Valle de Aburrá y aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Durante las dos semanas previas continuará vigente la rotación actual, pero a partir del 3 de agosto entrará en operación el nuevo esquema. Las autoridades de movilidad anunciaron que entre el 3 y el 6 de agosto se realizará una semana pedagógica, excepto para taxis, con el fin de socializar la medida antes de imponer sanciones económicas.

¿Cómo queda la rotación de pico y placa en Medellín y Valle de Aburrá?

Los lunes la restricción aplicará para placas terminadas en 5 y 8; los martes para 1 y 4; los miércoles para 0 y 2; los jueves para 3 y 6; y los viernes para 7 y 9. En el caso de las motocicletas, la medida se aplicará según el primer dígito de la placa.

Las autoridades recordaron que los controles estarán activos en toda la ciudad y municipios del área metropolitana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma y mejorar la movilidad en las principales vías.

Controles y sanciones

La Secretaría de Movilidad de Medellín reiteró que durante los primeros días las sanciones serán pedagógicas, pero posteriormente se aplicarán las multas correspondientes a quienes incumplan la restricción. La medida busca reducir la congestión vehicular y contribuir a la seguridad vial en la región.