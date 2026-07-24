Uso indebido de las cesantías: los casos en que un trabajador puede ser despedido

Las cesantías son un ahorro pensado principalmente para proteger al trabajador cuando queda desempleado. Sin embargo, la ley también permite retirarlas anticipadamente para vivienda o educación.

Esa posibilidad trae una obligación: demostrar que el dinero se destinó realmente al propósito autorizado. La Corte Suprema de Justicia aclaró que incumplir este deber puede convertirse en una falta grave y terminar en un despido con justa causa.

¿Cuándo el uso de las cesantías puede causar un despido?

La Sala de Casación Laboral reiteró, mediante la Sentencia SL245-2026, que retirar parcialmente las cesantías no significa que el trabajador pueda utilizar libremente esos recursos. Cuando el desembolso se solicita para comprar, construir o mejorar una vivienda, debe acreditarse posteriormente su destinación con los documentos correspondientes.

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El despido no sería automático por una demora aislada. La consecuencia puede presentarse cuando el empleado no demuestra el uso autorizado, ignora los requerimientos de la empresa y tampoco ofrece una explicación durante el proceso disciplinario.

La decisión surgió del caso de un trabajador con cerca de 37 años de antigüedad que retiró $100 millones para una supuesta compra de vivienda. Aunque su empleador le pidió en repetidas ocasiones las escrituras o comprobantes, no entregó los soportes ni atendió adecuadamente la investigación interna.

¿Qué documentos debe guardar el trabajador?

Para evitar inconvenientes, quien retire cesantías debe conservar las pruebas relacionadas con el motivo presentado ante el empleador o el fondo. Entre ellas pueden estar escrituras públicas, promesas de compraventa, contratos de obra, facturas de materiales, recibos de matrícula o certificados de la institución educativa.

La Corte también señaló que existe una responsabilidad compartida. El trabajador debe justificar la destinación del dinero, mientras que el empleador tiene que verificar el cumplimiento de las condiciones y respetar el debido proceso antes de imponer una sanción.

En el caso estudiado, la empresa abrió una investigación, citó al trabajador a descargos y le concedió oportunidades para presentar los documentos. Al persistir el incumplimiento, terminó el contrato sin indemnización, decisión que fue respaldada por los jueces y la Corte Suprema.

El fallo no prohíbe retirar las cesantías, pero advierte que obtenerlas anticipadamente exige transparencia y soportes verificables.

Casos en los que puede retirar sus cesantías anticipadamente