Karol G compartió fragmento del que será su nuevo éxito a horas de que inicie su gira mundial

Carolina Giraldo no para de ser tema de conversación en el mundo entero, pues a horas del inicio de su gira internacional se anunció que se convertirá en la tercera colombiana en tener su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Por supuesto, el furor no terminó allí ya que la mujer también tomó sus redes sociales para generar gran expectativa por el nuevo éxito que, aunque todavía no tiene fecha de estreno, ya ha sido considerado por fanáticos como el nuevo hit del verano.

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Karol G anunció su nueva canción

Hay gran expectativa en el mundo entero por la nueva etapa a la que entrará Karol G, quien ya es considerada como una de las artistas colombianas más sobresalientes e importantes para la historia de la música en el país y el mundo entero.

Ahora, un nuevo reel en Instagram se ha vuelto viral en donde la ‘Bichota’ compartió un corto fragmento de lo que posiblemente podría convertirse en su nuevo éxito. Tras varios meses de no lanzar una canción ante su rotundo éxito con ‘Tropicoqueta’, Giraldo acompañó la melodía con un sensual baile que ya es tendencia.

Con ‘Matadora’, Karol G volverá a su auténtica esencia reggaetonera con la que ha logrado darle la vuelta al mundo al ser consagrada como la representante femenina del género urbano más grande. En el clip se le observa bailando con un amplio buso que, a medida de que avanza la canción, va levantando poco a poco para dejar ver frases en las cortas prendas que llevaba por debajo.

Pero el reto de no repetir el video más de dos veces no paró allí ya que la paisa dio a conocer que si su publicación lograba 1 millón de comentarios iba a “soltar” dicha canción durante su primer show de la gira ‘Tropitour’ que será este viernes 24 de julio en Chicago.

Karol G y su estrella en el Paseo de la Fama

Por otro lado, la intérprete de ‘Ivonny Bonita’ se convertirá en la tercera colombiana en tener una estrella en el famoso Paseo de la Fama en Hollywood para el 2027. El anuncio fue dado este jueves 23 de julio desde el Funko Hollywood en donde otros 27 artistas recibirán este reconocimiento.

Ocho artistas homenajeados del Paseo de la Fama han sido merecedores del Grammy por lo que se destaca Karol G, Guetta, Jennings, Marc Shaiman, Smashing Pumpkins, Linkin Park, Lil Wayne y Cheech & Chong.

Cabe recordar que actualmente las únicas colombianas que han logrado este reconocimiento son Shakira y Sofía Vergara.