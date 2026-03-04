CANAL RCN
Prográmese: estos son los horarios confirmados del Festival Estéreo Picnic 2026

A pocos días de la nueva edición del festival de música, Páramo Presenta ya dio a conocer sus horarios oficiales.

Estéreo Picnic
Foto: @festereopicnic

marzo 04 de 2026
02:00 p. m.
El Festival Estéreo Picnic, más conocido como el FEP, es considerado como uno de los festivales más grandes e importantes en Latinoamérica que se celebra en Bogotá y cuenta con la asistencia de miles de fanáticos de todo el país y el mundo.

La cita anual es con una gran variedad de artistas de talla internacional que para esta ocasión incluye a cantantes como Sabrina Carpenter y The Killers.

¿Cuáles son los horarios del FEP 2026?

Los capitalinos se están preparando para vivir tres jornadas llenas de música, actividades y artistas ya que el FEP se llevará a cabo los próximos 20, 21 y 22 de marzo en el parque Simón Bolívar.

Bajo el concepto de ‘Un mundo distinto’, el FEP celebrará su edición número 15 y dará inicio el viernes 20 con la presentación de algunos artistas como: Error999, Innexen, Entreco, Royel Otis y KATSEYE, Addison Rae, TIMØ y Nicolás y los Fumadores, Turnstile y ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U. El cierre estará a cargo de Lorde y Tyler, The Creator, Peggy Gou y Brutalismus.

El sábado 21 dará inicio con School of Rock, The Whitest Boy Alive, Tom Morello, Luis Alfonso, TEED , Young Miko, The Killers, Swedish House Mafia, Santa Pirata, Win Butler y Paul Beaubrun, integrantes de Arcade Fire, entre otros artistas.

El domingo dará apertura con la presentación de Antopiko3, DVD, Travis, Macario Martínez, DJ Babatr, Viagra Boys, Interpol y Deftones, Doechii y Men I Trust, Sabrina Carpenter y el festival finalizará con Skrillex en el escenario.

Todas las jornadas empezarán desde las 2:00 p.m. y finalizarán sobre las 3:00 a.m. del día siguiente por lo que la tiquetera del evento ya dio a conocer mayores detalles sobre las recomendaciones a tener en cuenta para disfrutar del evento.

Cómo será la distribución de las tarimas

Cabe recalcar que para esta edición habrá disponibles 4 escenarios distintos en donde los asistentes podrán disfrutar de varios artistas al mismo tiempo. Por esto, dentro de las recomendaciones, se insta a los fanáticos a consultar con anticipación las tarimas disponibles para evitar contratiempos.

