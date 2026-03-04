Comunicado del equipo de Juanda Caribe habla sobre su polémica: ¿se retirará del juego?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por su octava semana de juego que ha estado llena de confrontaciones, desacuerdos y fuertes cruces de palabras.

Una de las polémicas más comentadas ha sido la que se ha desarrollado en torno a Juanda Caribe y Alexa Torres, quienes han desatado toda una ola de reacciones en redes por sus más recientes enfrentamientos.

Mientras que algunos manifiestan que el hombre habría cometido un error al hacer acusaciones “inventadas” contra su compañera, otros han salido en su defensa al explicar que la polémica se ha desarrollado en el marco de un reality en donde los participantes requieren de “atención”.

¿Qué dijo el equipo de trabajo de Juanda Caribe?

En las horas más recientes, el equipo de trabajo del participante se pronunció ante la ola de críticas que se ha desarrollado por su enfrentamiento con Alexa. En el texto se exalta el derecho que toda persona posee al buen nombre por lo que hacen énfasis en la importancia de la defensa ante situaciones de vulnerabilidad.

Por esto, se aclara que Juanda “ha sido objeto de provocaciones y señalamientos” que “han cruzado la línea hacia la descalificación y la calumnia”. También, señala que ninguna persona se encuentra obligada a guardar silencio cuando se le atribuyen hechos o intenciones que no corresponden a la realidad.

“Defenderse no es agredir: es ejercer un derecho fundamental. Cuando existen provocaciones reiteradas o afirmaciones que afectan la reputación de una persona, responder es comprensible y necesario para proteger su integridad personal y profesional”, dice el comunicado.

El texto hace un llamado a la responsabilidad en el uso de la palabra ya que se considera que la crítica debe “basarse en hechos y argumentos, no en ataques personales ni afirmaciones sin sustento”.

Por esto, se desmienten las suposiciones de que el hombre será retirado de la competencia por dicha polémica.

Juanda Caribe reacciona a su nominación

“Estoy en placa por primera vez y me resulta absurdo. Estos errores han sido motivados por algunos comportamientos que aquí se viven. No estoy poniendo en tela de juicio la decisión del ‘Jefe’, simplemente estoy pidiendo que el respeto se vea reflejado desde ambas partes”, explicó el hombre.