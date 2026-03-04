Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 4 de marzo

El Super Astro Sol volvió a jugar este miércoles 4 de marzo de 2026 y miles de colombianos estuvieron atentos al resultado del popular juego de azar que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.

Este sorteo es uno de los más seguidos en el país, ya que ofrece la posibilidad de ganar premios importantes si se acierta la combinación exacta elegida al momento de apostar.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 4 de marzo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este martes 4 de marzo de 2026 ya fue revelado tras el sorteo realizado en la tarde.

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX.

Quienes hayan apostado al número de cuatro cifras y al signo zodiacal correctos podrán reclamar el premio correspondiente según las reglas del juego. En este tipo de apuestas, el premio mayor se obtiene cuando coinciden exactamente ambos elementos.

Si su apuesta coincide total o parcialmente con el resultado, podrá acercarse al punto autorizado donde compró el tiquete para consultar el procedimiento de pago.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar muy popular en Colombia. Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, además de uno de los 12 signos del zodiaco disponibles.

Si el número y el signo coinciden con el resultado del sorteo, el apostador puede ganar premios que pueden multiplicar varias veces el valor de su apuesta. En algunos casos, el premio mayor puede llegar a ser hasta 42.000 veces el valor apostado, dependiendo del acierto.

Este sorteo se realiza diariamente y suele concentrar la atención de miles de jugadores que buscan probar suerte con sus números favoritos.

Si participó en el sorteo de este martes, revise bien su tiquete y verifique si su combinación coincide con el resultado publicado. Tal vez hoy la suerte estuvo de su lado.