Juez deja en libertad a escolta de Jaime Luis Lacouture con $145 millones en efectivo incautados en La Guajira

Noticias RCN conoció en exclusiva el expediente de 91 páginas que involucra a un escolta del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Al hombre le fueron incautados 145 millones de pesos en efectivo, distribuidos en sobres de Manila con nombres, números telefónicos y destinatarios en La Guajira.

Aunque la Fiscalía lo vinculó por presunto lavado de activos, un juez de Hatonuevo decidió dejarlo en libertad y ordenó devolverle tanto el dinero como los automotores incautados, al considerar que no había pruebas sólidas para mantener la medida de aseguramiento.

Sobres marcados y sin explicación del origen

De acuerdo con los informes de policía judicial, los oficiales encontraron bolsas y sobres con anotaciones hechas a mano, cada uno con montos específicos en billetes de alta denominación. Entre ellos, una bolsa con la inscripción “Kevin Castillo, Riohacha” que contenía 25 millones de pesos.

El escolta no pudo acreditar la procedencia legal de los recursos, lo que generó dudas en la investigación. Sin embargo, la juez concluyó que la Fiscalía no logró demostrar la ilicitud del dinero y, por tanto, no había motivos fundados para mantenerlo privado de la libertad.

Fiscalía evalúa si continúa el proceso

La decisión judicial ha generado debate sobre el manejo de grandes sumas de efectivo en el país. El expediente señala que la Fiscalía aún no ha determinado si seguirá adelante con la investigación para establecer la verdadera procedencia del dinero y si podría tener relación con fines electorales.

El caso pone de relieve la dificultad de probar delitos financieros cuando no se logra acreditar la ilegalidad de los recursos, y abre interrogantes sobre los controles institucionales frente al movimiento de altas cantidades de efectivo en Colombia.