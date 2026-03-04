CANAL RCN
Colombia Video

Juez deja en libertad a escolta de Jaime Luis Lacouture con $145 millones en efectivo incautados en La Guajira

El expediente señala que la Fiscalía aún no ha determinado si seguirá adelante con la investigación para establecer la verdadera procedencia del dinero.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
02:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en exclusiva el expediente de 91 páginas que involucra a un escolta del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Al hombre le fueron incautados 145 millones de pesos en efectivo, distribuidos en sobres de Manila con nombres, números telefónicos y destinatarios en La Guajira.

Cae exconcejal de Córdoba con $400 millones en efectivo: investigan posible compra de votos
RELACIONADO

Cae exconcejal de Córdoba con $400 millones en efectivo: investigan posible compra de votos

Aunque la Fiscalía lo vinculó por presunto lavado de activos, un juez de Hatonuevo decidió dejarlo en libertad y ordenó devolverle tanto el dinero como los automotores incautados, al considerar que no había pruebas sólidas para mantener la medida de aseguramiento.

Sobres marcados y sin explicación del origen

De acuerdo con los informes de policía judicial, los oficiales encontraron bolsas y sobres con anotaciones hechas a mano, cada uno con montos específicos en billetes de alta denominación. Entre ellos, una bolsa con la inscripción “Kevin Castillo, Riohacha” que contenía 25 millones de pesos.

Candidatos al Congreso denuncian presión de disidencias y amenazas en campaña: así lo viven
RELACIONADO

Candidatos al Congreso denuncian presión de disidencias y amenazas en campaña: así lo viven

El escolta no pudo acreditar la procedencia legal de los recursos, lo que generó dudas en la investigación. Sin embargo, la juez concluyó que la Fiscalía no logró demostrar la ilicitud del dinero y, por tanto, no había motivos fundados para mantenerlo privado de la libertad.

Fiscalía evalúa si continúa el proceso

La decisión judicial ha generado debate sobre el manejo de grandes sumas de efectivo en el país. El expediente señala que la Fiscalía aún no ha determinado si seguirá adelante con la investigación para establecer la verdadera procedencia del dinero y si podría tener relación con fines electorales.

Aterrador hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre dentro de una maleta en Fontibón
RELACIONADO

Aterrador hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre dentro de una maleta en Fontibón

El caso pone de relieve la dificultad de probar delitos financieros cuando no se logra acreditar la ilegalidad de los recursos, y abre interrogantes sobre los controles institucionales frente al movimiento de altas cantidades de efectivo en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Cayó señalado del crimen de las dos hermanas en Malambo: celular reveló pistas y la ubicación de los cuerpos

Elecciones en Colombia

Candidatos al Congreso denuncian presión de disidencias y amenazas en campaña: así lo viven

Elecciones en Colombia

Cae exconcejal de Córdoba con $400 millones en efectivo: investigan posible compra de votos

Otras Noticias

Estéreo Picnic

Prográmese: estos son los horarios confirmados del Festival Estéreo Picnic 2026

A pocos días de la nueva edición del festival de música, Páramo Presenta ya dio a conocer sus horarios oficiales.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 4 de marzo

Super Astro Sol hoy miércoles 4 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Irán

¿Quién es Mojtaba Jamenei, uno de los candidatos a guía supremo de Irán?

Estadio El Campín

Inició la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: techo retráctil y más novedades

Enfermedades

Cerca de 227 millones de niños podrían ser obesos en 2040, según investigación