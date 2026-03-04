CANAL RCN
Tendencias

Esposa de Juanda Caribe hace contundente pronunciamiento tras polémicas en La Casa de los Famosos

Esposa de Juanda Caribe rompió el silencio y publicó un mensaje tras las polémicas del humorista en La casa de los famosos Colombia.

Alexa torres y Juanda Caribe en La Casa de los Famosos
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
09:48 a. m.
Las tensiones dentro de La casa de los famosos Colombia 3 siguen generando reacciones fuera del reality.

En medio de las polémicas que ha protagonizado el humorista Juanda Caribe, su esposa Sheila Gándara reapareció en redes sociales y compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa.

La mujer decidió pronunciarse luego de que varios internautas le pidieran públicamente su opinión sobre el comportamiento del comediante dentro del reality, especialmente tras las discusiones que ha tenido con otros participantes.

Las polémicas de Juanda Caribe en La casa de los famosos

En los últimos días, Juanda Caribe ha estado en el centro de varias controversias dentro de la casa. La más reciente ocurrió durante una fuerte discusión con la participante Alexa, en la que ambos volvieron a confrontarse frente a sus compañeros.

Durante el enfrentamiento, el humorista fue señalado por ir más allá de los límites al mencionar temas familiares y lanzar acusaciones delicadas contra su compañera. La situación generó incomodidad entre los participantes y también provocó la intervención de la producción del programa.

Ante lo ocurrido, El Jefe del reality se pronunció y advirtió que el comediante "no puede ir más allá y meterse con cosas familiares" durante las discusiones.

Como consecuencia, Juanda Caribe fue enviado directamente a la placa de nominación, quedando en riesgo de eliminación. Se trata de la primera vez que el participante enfrenta esta situación desde que comenzó la actual temporada del programa, por lo que está en riesgo de salir este miércoles.

El mensaje de la esposa de Juanda Caribe en redes

En medio de este ambiente de tensión, Sheila Gándara, esposa del humorista, decidió compartir un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una reflexión personal frente a la situación.

“Hoy escojo lo que me representa, la seguridad de lo que he trabajado, la autenticidad de mujeres reales que no compiten, que crean oportunidades y avanzan con propósito”, escribió.

En otra parte de su publicación agregó: “He aprendido que la verdadera fortaleza es el silencio. Avanzo sin miedo, tomando mis propias decisiones y marcando mi propio ritmo. Cuando una mujer entiende su valor, sabe que nadie más puede conducir su camino”.

Con estas palabras, Gándara también resaltó la importancia de la independencia y la seguridad personal, valores que, según ella, son fundamentales para cualquier mujer.

