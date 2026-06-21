Horóscopo de hoy: domingo 21 de junio de 2026
Este domingo 21 de junio, será una jornada propicia para cerrar ciclos, fortalecer relaciones, escuchar la intuición y preparar el terreno para los objetivos de la segunda mitad del año.
Noticias RCN
07:00 a. m.
Será una jornada ideal para reflexionar sobre los meses que han transcurrido durante el año y analizar qué objetivos siguen vigentes y cuáles necesitan replantearse.
Muchas personas sentirán una mayor sensibilidad emocional, pero lejos de representar una debilidad, esta energía permitirá comprender mejor las propias necesidades y las de quienes las rodean.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El ingreso de una nueva etapa astral te invita a reflexionar sobre tus prioridades. Es un excelente día para replantear objetivos personales y dejar atrás hábitos que ya no aportan valor.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad emocional será uno de tus mayores tesoros este domingo. Disfrutarás de los pequeños detalles y encontrarás satisfacción en actividades sencillas. Una conversación familiar traerá tranquilidad.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente estará especialmente rápida y receptiva. Es posible que surjan noticias relacionadas con estudios, viajes o proyectos pendientes. Mantente abierto a nuevas posibilidades.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Comienza una temporada importante para tu signo. Sentirás una renovación emocional y una mayor claridad sobre lo que deseas construir en los próximos meses. Buen momento para fijar intenciones.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El domingo te invita a bajar el ritmo. A veces avanzar también significa detenerse para observar. Una pausa estratégica te permitirá identificar oportunidades que antes no veías.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las amistades y los grupos cobran relevancia. Podrías recibir apoyo o consejos valiosos de alguien con experiencia. Escuchar perspectivas diferentes enriquecerá tus decisiones.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Las responsabilidades no desaparecerán, pero encontrarás una manera más equilibrada de gestionarlas. Un reconocimiento o comentario positivo fortalecerá tu confianza.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La energía del día favorece la expansión mental. Un libro, documental o conversación profunda despertará nuevas inquietudes. Es un excelente momento para aprender algo diferente.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Domingo de transformación interna. Algunas situaciones recientes comienzan a tener sentido y te permiten cerrar ciclos. Confía en tu capacidad para adaptarte a los cambios.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Las relaciones personales ocuparán el centro de la escena. Un gesto sencillo tendrá más impacto del que imaginas. La empatía será clave para fortalecer vínculos.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Será un día ideal para mejorar hábitos relacionados con bienestar y salud. Pequeños ajustes en tu rutina pueden marcar una gran diferencia durante las próximas semanas.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La creatividad estará en ascenso. Las actividades artísticas, la música o la escritura pueden ayudarte a expresar emociones que no siempre encuentras cómo verbalizar. Déjate llevar por la inspiración.
Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.