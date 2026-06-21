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Horóscopo de hoy: domingo 21 de junio de 2026

Este domingo 21 de junio, será una jornada propicia para cerrar ciclos, fortalecer relaciones, escuchar la intuición y preparar el terreno para los objetivos de la segunda mitad del año.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

junio 21 de 2026
07:00 a. m.
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Será una jornada ideal para reflexionar sobre los meses que han transcurrido durante el año y analizar qué objetivos siguen vigentes y cuáles necesitan replantearse.

Muchas personas sentirán una mayor sensibilidad emocional, pero lejos de representar una debilidad, esta energía permitirá comprender mejor las propias necesidades y las de quienes las rodean.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El ingreso de una nueva etapa astral te invita a reflexionar sobre tus prioridades. Es un excelente día para replantear objetivos personales y dejar atrás hábitos que ya no aportan valor.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad emocional será uno de tus mayores tesoros este domingo. Disfrutarás de los pequeños detalles y encontrarás satisfacción en actividades sencillas. Una conversación familiar traerá tranquilidad.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará especialmente rápida y receptiva. Es posible que surjan noticias relacionadas con estudios, viajes o proyectos pendientes. Mantente abierto a nuevas posibilidades.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Comienza una temporada importante para tu signo. Sentirás una renovación emocional y una mayor claridad sobre lo que deseas construir en los próximos meses. Buen momento para fijar intenciones.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El domingo te invita a bajar el ritmo. A veces avanzar también significa detenerse para observar. Una pausa estratégica te permitirá identificar oportunidades que antes no veías.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las amistades y los grupos cobran relevancia. Podrías recibir apoyo o consejos valiosos de alguien con experiencia. Escuchar perspectivas diferentes enriquecerá tus decisiones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las responsabilidades no desaparecerán, pero encontrarás una manera más equilibrada de gestionarlas. Un reconocimiento o comentario positivo fortalecerá tu confianza.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía del día favorece la expansión mental. Un libro, documental o conversación profunda despertará nuevas inquietudes. Es un excelente momento para aprender algo diferente.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Domingo de transformación interna. Algunas situaciones recientes comienzan a tener sentido y te permiten cerrar ciclos. Confía en tu capacidad para adaptarte a los cambios.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones personales ocuparán el centro de la escena. Un gesto sencillo tendrá más impacto del que imaginas. La empatía será clave para fortalecer vínculos.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será un día ideal para mejorar hábitos relacionados con bienestar y salud. Pequeños ajustes en tu rutina pueden marcar una gran diferencia durante las próximas semanas.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La creatividad estará en ascenso. Las actividades artísticas, la música o la escritura pueden ayudarte a expresar emociones que no siempre encuentras cómo verbalizar. Déjate llevar por la inspiración.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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