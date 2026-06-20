Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de junio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá celebró este sábado 20 de junio una nueva edición de su tradicional sorteo, que continúa siendo uno de los más esperados por los jugadores en Colombia.

Con un premio mayor de $15.000 millones, la expectativa estuvo centrada en conocer el número y la serie favorecidos en una jornada que volvió a captar la atención de quienes prueban su suerte cada semana.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 20 de junio de 2026

La entidad realizó el sorteo en horas de la noche y dio a conocer el resultado correspondiente a esta fecha.

Premio mayor de $15.000 millones

Número ganador: 4430

Serie: 099

Los participantes pueden verificar sus billetes con los resultados publicados por los canales oficiales de la lotería para confirmar si obtuvieron algún premio en el sorteo de este sábado.

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas del país y cuenta con décadas de trayectoria. Además de su premio principal, cada semana entrega múltiples oportunidades para los apostadores que adquieren sus billetes en distintos puntos de venta autorizados.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Boyacá?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete original en buen estado, ya que este es el documento que acredita la propiedad del premio. También es recomendable firmarlo en la parte posterior para evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

Para cobrar el premio, los ganadores deberán presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad organizadora. En el caso de los premios de mayor valor, el trámite debe realizarse directamente ante la Lotería de Boyacá.

La próxima edición del sorteo volverá a poner en juego un millonario acumulado, manteniendo viva la ilusión de quienes semana tras semana siguen de cerca uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia.