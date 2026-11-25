Karol Samantha compartió unas emotivas palabras para su pareja, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, luego de verla en una fotografía tomada durante un recorrido por los alrededores del lugar donde permanece recluida. Su mensaje estuvo cargado de amor, esperanza y apoyo en medio del difícil momento que atraviesa la empresaria.

La creadora de contenido publicó imágenes de su visita y acompañó una de ellas con una dedicatoria que llamó la atención de sus seguidores. En el texto dejó claro que, para ella, la situación que vive actualmente Daneidy no define quién es ni representa todo lo que todavía pueden construir juntas.

¿Qué le dijo Karol Samantha a Epa Colombia?

“Ojalá pudiera abrazarte y recordarte todos los días que no eres solamente las circunstancias que hoy estás viviendo. Eres mucho más que este momento. No dejes de creer, porque todavía nos quedan muchos sueños por cumplir, Dios te sanará y te libertará”, escribió Karol Samantha.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje de esperanza. Karol Samantha expresó su deseo de poder abrazar a su pareja y recordarle que su vida va mucho más allá de las circunstancias actuales.

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Una de las frases que más llamó la atención fue: “Todavía nos quedan muchos sueños por cumplir”, con la que hizo referencia a los proyectos y planes que, según sus palabras, aún esperan compartir.

El mensaje también incluyó una expresión de fe y el deseo de que Daneidy pueda superar este momento. La publicación generó reacciones entre los seguidores de ambas, quienes enviaron palabras de respaldo y solidaridad.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Epa Colombia?

Las palabras de Karol Samantha conmovieron a usuarios de redes sociales, que destacaron el acompañamiento que le brinda a la empresaria durante su reclusión.

La fotografía y la dedicatoria volvieron a poner la atención sobre la situación que atraviesa Epa Colombia y el respaldo que recibe de sus personas cercanas. Por ahora, Karol Samantha mantiene públicamente su mensaje de esperanza y la expectativa de que ambas puedan cumplir los sueños que mencionó en su publicación.