La salud de Adriana Betancur sigue generando preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores. En medio de su hospitalización y tras una nueva cirugía, el actor Tuto Patiño se sumó a las voces de apoyo y compartió un llamado urgente para conseguir donantes de sangre O negativo en Bogotá.

La presentadora, recordada por su participación en el programa Muy buenos días, atraviesa un delicado momento de salud. Por esta razón, sus allegados han recurrido a las redes sociales para pedir ayuda y solicitar que más personas se unan a las oraciones por su recuperación.

¿Qué pidió Tuto Patiño por la salud de Adriana Betancur?

El actor Tuto Patiño, participante de MasterChef Celebrity, compartió a través de sus historias de Instagram una publicación en la que solicitan donantes de sangre tipo O negativo (O-) para Adriana Betancur.

En el mensaje también invitó a quienes no puedan realizar la donación a compartir la información, con el propósito de que la solicitud llegue a personas que sí tengan este tipo de sangre y puedan colaborar.

La petición se suma a la que había realizado la periodista Karla Arcila, quien informó sobre la nueva intervención quirúrgica de Adriana y pidió a sus seguidores acompañarla con oraciones.

“Adriana Betancur tuvo hoy una cirugía; les agradezco sus oraciones. Su familia y amigos necesitamos que todos los que creemos que para Dios no hay nada imposible la incluyamos en sus plegarias. Ella está luchando”, escribió Arcila en sus redes sociales.

¿Qué se sabe del estado de salud de Adriana Betancur?

La comunicadora fue sometida a una nueva cirugía el lunes 23 de noviembre. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las razones específicas del procedimiento ni sobre su evolución posterior.

Betancur permanece hospitalizada en la Clínica Palermo, en Bogotá, donde recibe atención médica por las complicaciones asociadas a su condición renal.

Su historia de salud está marcada por la insuficiencia renal crónica, enfermedad que le fue diagnosticada en 2011. En 2014 recibió un trasplante de riñón, pero años después su organismo comenzó a rechazar el órgano, por lo que tuvo que retomar las sesiones de diálisis y entrar nuevamente en la espera de un donante compatible.

Durante su actual hospitalización también enfrentó una peritonitis que obligó a realizar una intervención para retirar el catéter que utilizaba en su tratamiento.

Mientras se conocen nuevas noticias sobre su evolución, familiares, amigos y figuras del entretenimiento mantienen los mensajes de solidaridad y las solicitudes de ayuda. La petición ahora es que los posibles donantes de sangre O negativo en Bogotá se sumen a esta iniciativa y contribuyan a que el llamado llegue a más personas.