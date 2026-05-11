Horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre: predicciones para cada signo

El horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026, plantea una jornada para revisar acuerdos, organizar responsabilidades y prestar atención a las relaciones personales. Los movimientos astrológicos del día combinan la necesidad de resolver asuntos prácticos con una mayor disposición para buscar acuerdos y recuperar el equilibrio.

Mercurio continúa retrógrado en Escorpio y Venus permanece retrógrado en Libra. La astrología relaciona estos movimientos con la revisión de conversaciones, decisiones y vínculos afectivos.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Amor: Una conversación puede ayudarle a aclarar una diferencia con su pareja. Evite responder de inmediato si algo le incomoda y permita que la otra persona explique su postura. Si está soltero, no apresure una relación que apenas comienza.

Trabajo y dinero: Revise sus compromisos y compruebe las condiciones antes de aceptar una nueva responsabilidad. Una propuesta puede requerir ajustes, especialmente si involucra recursos compartidos.

Salud y bienestar: Procure distribuir mejor sus actividades y no acumular obligaciones. Una pausa puede ayudarle a recuperar la concentración.

Número de la suerte: 9

Color de energía: Rojo

Compatibilidad del día: Leo

Consejo clave: Actúe con decisión, pero no deje que la impaciencia determine sus respuestas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: La jornada puede favorecer los acuerdos y las conversaciones sobre proyectos compartidos. Si existe una diferencia con alguien cercano, busque una solución que tenga en cuenta las necesidades de ambas partes.

Trabajo y dinero: Organice sus cuentas y revise los pagos pendientes. Una oportunidad puede resultar interesante, pero antes de comprometer recursos compruebe sus condiciones.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a recuperar la tranquilidad y procure mantener una rutina equilibrada. Evite cargar con responsabilidades que puede compartir.

Número de la suerte: 6

Color de energía: Verde

Compatibilidad del día: Capricornio

Consejo clave: La estabilidad también depende de saber negociar y adaptarse.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Una conversación pendiente puede ayudarle a comprender mejor las expectativas de alguien cercano. Escuche antes de sacar conclusiones y evite interpretar los silencios como señales definitivas.

Trabajo y dinero: Mercurio retrógrado invita a revisar documentos, mensajes y acuerdos. Compruebe fechas y condiciones antes de confirmar una decisión. Una idea anterior puede volver a ser útil si realiza los ajustes necesarios.

Salud y bienestar: Procure reducir las distracciones y organizar sus horarios. No necesita atender todos los asuntos al mismo tiempo.

Número de la suerte: 5

Color de energía: Amarillo

Compatibilidad del día: Libra

Consejo clave: Verifique la información antes de dar un asunto por cerrado.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Puede necesitar mayor claridad sobre las expectativas de una relación. Exprese sus inquietudes sin esperar que los demás adivinen lo que siente. Una conversación sincera puede ayudar a recuperar la confianza.

Trabajo y dinero: Revise los compromisos económicos y evite tomar decisiones por presión. En el trabajo, organice sus prioridades antes de asumir nuevas tareas.

Salud y bienestar: Reserve tiempo para descansar y atender sus propias necesidades. No permita que las preocupaciones de otras personas ocupen toda su atención.

Número de la suerte: 2

Color de energía: Blanco

Compatibilidad del día: Piscis

Consejo clave: Escuche sus emociones, pero tenga en cuenta también las circunstancias reales.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Puede ser un buen momento para expresar afecto y resolver una diferencia. Evite esperar que la otra persona tome siempre la iniciativa. Si está soltero, una conversación puede despertar su interés por alguien.

Trabajo y dinero: Una idea puede abrir una alternativa para avanzar en un proyecto. Revise los recursos y los plazos antes de comprometerse. También puede retomar una propuesta que había dejado pendiente.

Salud y bienestar: Busque un equilibrio entre las responsabilidades y las actividades que disfruta. Compartir tiempo con personas de confianza puede ayudarle a recuperar el ánimo.

Número de la suerte: 1

Color de energía: Dorado

Compatibilidad del día: Sagitario

Consejo clave: Aproveche las oportunidades sin dejar de evaluar sus consecuencias.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Durante la mañana puede sentir mayor necesidad de aclarar una situación sentimental. Cuando la Luna pase a Libra, la jornada favorecerá simbólicamente el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Evite analizar cada gesto de su pareja.

Trabajo y dinero: Su capacidad de organización será útil para resolver pendientes. Revise documentos, cuentas y fechas, pero no permita que la búsqueda de perfección retrase tareas que ya puede completar.

Salud y bienestar: Preste atención al cansancio y procure mantener horarios equilibrados. Una pausa puede ayudarle a recuperar la energía.

Número de la suerte: 4

Color de energía: Verde oliva

Compatibilidad del día: Tauro

Consejo clave: Organice sus prioridades y aprenda a dejar de lado los detalles que no son indispensables.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: La Luna ingresa en su signo durante la mañana, un tránsito que se relaciona con una mayor atención a las relaciones personales. Venus retrógrado también invita a revisar las expectativas sentimentales. Hable con sinceridad y evite tomar decisiones definitivas por impulso.

Trabajo y dinero: Una negociación puede avanzar si define sus prioridades y escucha las condiciones de la otra parte. Revise los acuerdos antes de aceptarlos y no deje asuntos importantes sin confirmar.

Salud y bienestar: Procure establecer límites y reservar tiempo para usted. Mantener el equilibrio también implica reconocer cuándo necesita descansar.

Número de la suerte: 7

Color de energía: Azul

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: Buscar acuerdos no significa dejar de expresar sus necesidades.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Mercurio retrógrado en su signo puede llevarle a revisar conversaciones y situaciones del pasado. Antes de retomar un vínculo o plantear un reclamo, piense qué espera conseguir y evite actuar desde el resentimiento.

Trabajo y dinero: Una idea anterior puede adquirir un nuevo sentido. Revise los datos y compruebe las condiciones antes de presentar una propuesta o asumir un compromiso financiero.

Salud y bienestar: Procure no acumular preocupaciones. Una actividad tranquila puede ayudarle a ordenar sus pensamientos y recuperar la concentración.

Número de la suerte: 8

Color de energía: Borgoña

Compatibilidad del día: Cáncer

Consejo clave: Reflexionar sobre el pasado puede ayudarle a tomar decisiones más claras.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Una conversación puede ayudarle a comprender mejor las expectativas de su pareja o de alguien que está conociendo. Evite hacer promesas antes de tener claridad sobre lo que realmente desea.

Trabajo y dinero: Revise sus proyectos y establezca cuáles requieren atención inmediata. Una propuesta puede resultar atractiva, pero conviene evaluar sus costos y plazos antes de aceptarla.

Salud y bienestar: Busque espacios para cambiar de ambiente y despejar la mente. Procure no llenar su agenda de actividades que después le resulte difícil cumplir.

Número de la suerte: 3

Color de energía: Morado

Compatibilidad del día: Aries

Consejo clave: Mantenga sus objetivos claros y acompañe sus planes con organización.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Las relaciones familiares y de pareja pueden requerir una conversación sobre responsabilidades compartidas. Evite asumir que la otra persona conoce sus expectativas y explique con claridad qué necesita.

Trabajo y dinero: Su sentido de la responsabilidad puede ayudarle a organizar compromisos y resolver tareas pendientes. Revise los detalles antes de cerrar acuerdos y no asuma más obligaciones de las que puede atender.

Salud y bienestar: Procure equilibrar el trabajo con el descanso. Una jornada productiva también necesita pausas y espacios personales.

Número de la suerte: 10

Color de energía: Gris

Compatibilidad del día: Tauro

Consejo clave: La organización será su mejor herramienta para manejar los cambios.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Puede surgir una conversación sobre los espacios personales o las expectativas de una relación. Escuche la postura de la otra persona y explique sus límites sin generar distancia innecesaria.

Trabajo y dinero: Una idea diferente puede ayudarle a resolver un problema. Sin embargo, revise su viabilidad y compruebe las condiciones antes de comprometer tiempo o recursos.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a actividades que le permitan desconectarse de las obligaciones. Reducir las distracciones puede ayudarle a recuperar la concentración.

Número de la suerte: 11

Color de energía: Turquesa

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: Una solución original necesita planificación para convertirse en un resultado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Amor: Una diferencia relacionada con asuntos familiares o proyectos a futuro puede generar incomodidad. Evite las discusiones innecesarias y escuche las razones de las personas involucradas antes de plantear una decisión.

Trabajo y dinero: Puede recibir nuevas ideas o propuestas, pero no todas tendrán las condiciones que necesita. Revise los detalles y evite confiar únicamente en promesas.

Salud y bienestar: Procure mantener una rutina que le permita descansar y despejar la mente. No asuma como propias las preocupaciones de todo su entorno.

Número de la suerte: 12

Color de energía: Azul claro

Compatibilidad del día: Cáncer

Consejo clave: Confíe en su capacidad para analizar las situaciones antes de comprometerse.

¿Qué signo tiene mejor suerte hoy, jueves 5 de noviembre?

Libra puede destacar en las interpretaciones astrológicas de este jueves porque la Luna ingresa en su signo durante la mañana. Este tránsito se relaciona con las relaciones personales, la búsqueda de acuerdos y el equilibrio. Leo también puede encontrar un contexto favorable en asuntos sociales y afectivos por la influencia de Venus y Júpiter.

¿Qué planeta domina la energía del día?

Mercurio tiene un papel destacado porque continúa retrógrado en Escorpio, un movimiento que la astrología relaciona con la revisión de conversaciones, ideas y decisiones. Venus también permanece retrógrado en Libra, por lo que los vínculos y los acuerdos personales ocupan un lugar importante en las interpretaciones de la jornada.

¿En qué fase está la Luna hoy?

La Luna está en fase menguante, con aproximadamente un 14 % de iluminación en Bogotá. La próxima Luna nueva está prevista para el lunes 9 de noviembre.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.