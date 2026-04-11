Resultado del Super Astro Luna hoy, 4 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Conocer el número ganador de una lotería es apenas el primer paso para saber si una apuesta obtuvo algún premio. En juegos como el Super Astro Luna, también es necesario comprobar otros detalles que pueden marcar la diferencia entre una coincidencia y un resultado ganador.

Este 4 de noviembre de 2026, los participantes tendrán una nueva oportunidad de verificar sus combinaciones durante la extracción nocturna de este juego de suerte y azar en Colombia.

La jornada corresponde a una de las primeras extracciones del mes y se desarrollará bajo el horario habitual de los miércoles, después de la programación especial que se aplicó durante el puente festivo.

Como ocurre en cada sorteo, se seleccionarán cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales, elementos que conforman la combinación oficial.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de noviembre de 2026

El Super Astro Luna tuvo programada su extracción de este miércoles para las 10:50 de la noche, horario habitual de esta modalidad durante los días entre semana.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Una vez conocido el resultado, los participantes podrán revisar sus comprobantes para establecer si registraron alguna coincidencia válida.

El juego contempla diferentes categorías de premios, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador, incluyendo aciertos relacionados con las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas.

Sin embargo, es importante recordar que las cifras deben coincidir en el orden exigido para cada categoría y que el signo zodiacal forma parte de los requisitos del juego.

También se recomienda consultar los resultados exclusivamente a través de los canales oficiales para evitar confusiones con publicaciones correspondientes a fechas anteriores.

¿Qué debe revisar si cree que ganó en el Super Astro Luna?

Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un premio, el participante debe comprobar que su apuesta corresponda a la fecha de la extracción.

Esto es especialmente importante porque el Super Astro cuenta con dos modalidades: Sol y Luna, cuyos resultados se publican de manera independiente.

Por lo tanto, una combinación ganadora del Super Astro Sol no debe confundirse con la seleccionada durante la jornada nocturna.

El segundo aspecto consiste en revisar las cuatro cifras registradas en el comprobante, prestando atención a su orden.

Por ejemplo, una combinación formada por los números 2458 no es idéntica a otra que contenga las mismas cifras organizadas como 8524.

Posteriormente, debe comprobarse el signo zodiacal elegido al momento de realizar la apuesta.

Otro punto fundamental es conservar el comprobante original en buen estado, pues constituye el soporte de la participación y puede ser necesario para adelantar el proceso de cobro.

En caso de obtener un premio, también es recomendable consultar los requisitos, plazos y procedimientos vigentes establecidos por el operador.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.