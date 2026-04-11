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Hallan muerto en un hotel de Berlín a importante dirigente político alemán

El político se encontraba en la capital alemana para participar en la inauguración de una nueva oficina de su colectividad.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
07:51 p. m.
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El fallecimiento de un importante dirigente político alemán generó conmoción este miércoles, luego de que su cuerpo fuera encontrado en una habitación de hotel en Berlín.

Importante político apareció muerto en un hotel

Las autoridades confirmaron el hallazgo y anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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Se trata de Hubert Aiwanger, de 55 años, quien se desempeñaba como vicejefe del estado federado de Baviera, ministro de Economía de esa región y líder del partido populista Freie Wähler. Hasta el momento, las autoridades no habían establecido qué provocó su fallecimiento.

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Berlín, Aiwanger fue encontrado sin vida en su alojamiento, ubicado en el distrito de Mitte. Tras el hallazgo, los organismos de seguridad y la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la causa de la muerte y establecer si hubo participación de terceras personas.

El político se encontraba en la capital alemana para participar en la inauguración de una nueva oficina de su colectividad. Sin embargo, no habría asistido al evento debido a que presentó problemas de salud, según información publicada por el diario Bild. Posteriormente, su cuerpo habría sido descubierto por las autoridades en la habitación del hotel.

La noticia provocó reacciones en el ámbito político. Markus Söder, primer ministro de Baviera, expresó su pesar por lo ocurrido y calificó el fallecimiento como una “tragedia absoluta”.

Aiwanger encabezaba la organización regional de Freie Wähler desde 2006. Durante su dirección, el movimiento consiguió ingresar por primera vez al gobierno de Baviera en 2018, consolidando su presencia en la política alemana.

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Su trayectoria también estuvo marcada por una polémica nacional en 2023, cuando trascendió que, durante su adolescencia, se habrían encontrado panfletos con contenido nazi en su mochila escolar. Aunque ofreció disculpas por el escándalo, rechazó las solicitudes para abandonar su cargo.

Por ahora, la investigación continuará para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué ocurrió en el hotel de Berlín.

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