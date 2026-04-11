Lágrimas en MasterChef: así fue la desgarradora reacción de Emiro a la eliminación de Luciano

Un nuevo reto de eliminación llegó a la cocina más importante del mundo y los jueces manifestaron que el desafío, pese a que parecía sencillo, iba a representar serios inconvenientes para los cuatro participantes en riesgo de ser eliminados.

Aunque varios platos tuvieron algunas fallas, los chefs decidieron que el eliminado de la competencia debía ser el actor Luciano D’Alessandro. Por supuesto, la decisión generó gran nostalgia y cuestionamientos entre varios participantes presentes desde el balcón.

Sentida despedida en MasterChef Celebrity

La decisión tomó por sorpresa a varios jugadores, quienes afirmaron no haberse esperado un mal desempeño del actor durante el reto de eliminación. Este fue el caso de Pautips, quien manifestó haberle prestado ayuda al actor desde el balcón para completar su preparación.

Farah aseguró sentir profunda tristeza ya que manifestó haber logrado entablar una amistad con el hombre al compartir hotel.

Emiro rompió en llanto, pues manifestó que Luciano fue un compañero que nunca lo hizo sentir "señalado" o "diferente". Finalmente, el creador de contenido y todos los demás cocineros bajaron del balcón y le dieron un profundo abrazo al actor.

Palabras de Emiro Navarro

Como si fuese producto de la coincidencia, Emiro Navarro y Luciano D’Alessandro intercambiaron unas sentidas palabras a minutos de iniciar el reto ya que ambos se agradecieron su compañía en la competencia y se dieron a conocer el gran afectado que construyeron durante el juego.

“Más allá de la mamadera de gallo, él es un hombre maravilloso. Si Dios me premia con alguien, quiero que sea como Luciano”, aseguró Emiro.

Por su parte, Luciano reafirmó su interés por ver que su gran amigo encuentre a un hombre incluso mejor que él para que pueda ser su compañero de vida. De igual manera, exaltó la gran ternura de Navarro al afirmar que era el jugador más pequeño de la competencia.

¿Cuántos retos de eliminación jugó Luciano D’Alessandro?

Cabe recalcar que Luciano se convirtió en el participante que más veces llegó a los retos de eliminación durante la temporada. Según el actor, quien mencionó el tema a minutos de iniciar la que fue su última eliminación, fueron aproximadamente 10 de estos desafíos a los que se enfrentó y que logró superar.

Por supuesto, dicho récord fue exaltado por Jorge, Nicolás y Belén, quienes afirmaron que D'Alessandro llegó a un punto en el que lograba disfrutar dichos retos a diferencia de sus demás compañeros.